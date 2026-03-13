Agricoltura Lombardia 2025, crescita superiore a media nazionale

Nel 2025 l’agricoltura lombarda mostra risultati in crescita, superando la media nazionale. Lo confermano i dati del Rapporto 2025 sul sistema agroalimentare lombardo, elaborati da Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia.

La crescita del 2025 dell’agricoltura lombarda

Secondo le stime, il valore della produzione regionale ha registrato un incremento compreso tra il 7% e il 9%, trainato da un mix favorevole di prezzi di mercato e da una ripresa delle rese produttive, favorite da un andamento meteorologico positivo. La crescita della produzione è stata nettamente superiore a quella per l’acquisto dei mezzi tecnici, con conseguente incremento rilevante del valore aggiunto, circa doppio in termini correnti rispetto a quello italiano, e del 3% in termini reali.

Stime confermate da indagine Unioncamere Lombardia

Le stime sono confermate dalle indicazioni qualitative degli agricoltori intervistati nell’indagine e realizzata da Unioncamere Lombardia, che per il 2025 hanno segnalato nel 34% dei casi un fatturato in crescita a fronte del 20% degli intervistati cha hanno segnalato un fatturato in diminuzione. Anche i giudizi sulla redditività sono stati più elevati rispetto al 2024, soprattutto nei trimestri centrali dell’anno, grazie a una minore pressione sul versante costi. La situazione complessiva ha però mostrato un deterioramento negli ultimi tre mesi del 2025. L’appesantimento del mercato ha ridotto la fiducia degli imprenditori e posto il problema della programmazione produttiva, specie per la valorizzazione delle produzioni di qualità.

Industria alimentare, trend positivo

Il buon risultato dell’agricoltura lombarda nel 2025 si inserisce all’interno di un quadro robusto anche a livello di filiera, con un’industria alimentare che prosegue la fase di marcata crescita (+3,3% la produzione nel 2025) e l’export agroalimentare che non accenna a rallentare nonostante le sempre più numerose barriere commerciali (+9,5% l’export agroalimentare lombardo nei primi nove mesi dell’anno, a fronte del +5,1% nazionale).

I primi mesi del 2026

Nei primi mesi del 2026 l’andamento dei prezzi e dei costi vede confermare i timori già emersi nell’ultima parte dello scorso anno con una tendenza ad invertire i risultati positivi del 2025, inoltre il recente conflitto in Medio Oriente prospetta possibili ricadute con nuovi e diversi scenari, che saranno quantificabili in modo più approfondito nei prossimi mesi.

I dati su siti Regione e Unioncamere Lombardia

Sul sito di Unioncamere Lombardia è disponibile il Rapporto sull’andamento dell’agricoltura lombarda nel secondo semestre 2025, insieme a un approfondimento sul mercato vitivinicolo regionale. Sul sito di Regione Lombardia sono pubblicate le prime stime sui risultati dell’annata agraria 2025.