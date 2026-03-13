Costi energetici, Guidesi: è piena emergenza, UE intervenga subito

“Non capisco cosa aspetti la Commissione Europea a intervenire affinché si limitino la speculazione ed i sovraccosti energetici. Serve un intervento immediato e strutturale. Se ciò non dovesse avvenire si fermeranno produzioni e consumi“. Così l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, interviene in merito alla fase estremamente delicata e complessa che anche il mondo economico e produttivo sta attraversando a causa della situazione geopolitica.

“Siamo in piena emergenza: è necessario almeno rimettere in campo strumenti europei sul modello di quelli, efficaci, introdotti durante la crisi pandemica. Senza interventi decisi e concreti – sottolinea l’assessore – rischiamo di affrontare una fase economica estremamente negativa, con ricadute altrettanto pesanti sul piano occupazionale e sociale”.