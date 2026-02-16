Regione Lombardia rafforza il proprio impegno per favorire il ricambio generazionale in agricoltura e sostenere l’insediamento di nuovi imprenditori under 41. Con la terza finestra 2025 della misura SRE01 – ‘Insediamento giovani agricoltori’ sono stati finanziati 24 nuovi insediamenti per un importo complessivo di 1,1 milioni di euro. Contestualmente, apre lunedì 16 febbraio 2026 la prima finestra 2026 dell’Intervento, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate fino al 30 aprile.

Già 298 giovani agricoltori insediati

Con l’attuale programmazione sono già 298 i giovani agricoltori insediati grazie a questa misura, per un totale di 13.140.000 euro erogati, a testimonianza di un’azione strutturale e continuativa a sostegno delle nuove generazioni.

Beduschi: agricoltura in Lombardia ha strumenti per ricambio generazionale

“L’intervento – spiega l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – è finalizzato a sostenere giovani imprenditori agricoli che si insediano per la prima volta in qualità di capi azienda e a offrire strumenti concreti per attrarre nuove energie nel comparto, favorendo lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative e sostenibili, sotto il profilo ambientale, economico e sociale”.

“Il futuro dell’agricoltura lombarda – prosegue Beduschi – passa infatti dal coraggio e dalla visione dei giovani. Con queste risorse sosteniamo quindi non solo un ricambio generazionale necessario, ma un vero salto di qualità del sistema agricolo, premiando progetti solidi e orientati al mercato”.

Gli obiettivi del Bando

Tra gli obiettivi valutati nel Bando figurano la sostenibilità economico-finanziaria dell’impresa, l’orientamento verso processi produttivi ambientalmente sostenibili, il miglioramento della gestione agronomica e della protezione delle colture, gli interventi sui sistemi produttivi e le azioni di mercato, inclusa l’adesione a sistemi di qualità, la vendita diretta e la diversificazione aziendale.

“Attrarre giovani – aggiunge Beduschi – significa garantire competitività e presidio del territorio. Regione Lombardia continua a investire con determinazione su chi porta nuove competenze e nuove idee nelle nostre campagne, rafforzando un settore che è strategico per l’economia e per la sicurezza alimentare”.

Il riparto

Di seguito, suddiviso per provincia, il riparto della Misura Giovani, III periodo 2025, con numero progetti e totale risorse assegnate: