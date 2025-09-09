Agricoltura e formazione, un voucher per imprese e lavoratori

Novità importante per il mondo dell’agricoltura: con la terza edizione dell’Avviso pubblico per la ‘Formazione continua’, Regione Lombardia destina per la prima volta un voucher specifico al settore primario. È infatti disponibile 1 milione di euro per percorsi di aggiornamento e riqualificazione professionale dedicati all’agricoltura, risorsa strategica per l’economia e l’identità del territorio.

A disposizione, per il programma, 17 milioni di euro

In totale, sono 17 i milioni di euro messi a disposizione dal programma che intende contribuire a rafforzare le competenze dei lavoratori e ad accompagnare le imprese nei processi di innovazione, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla trasformazione digitale.

Agricoltura e formazione, un voucher per crescita aziende e dipendenti

“Regione Lombardia – sottolinea l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi – vuole valorizzare il capitale umano in tutti i comparti produttivi, a partire dall’agricoltura, che rappresenta una colonna portante della nostra economia e della nostra cultura. Con questa misura offriamo nuove opportunità di crescita alle aziende e ai lavoratori, consapevoli che le transizioni digitale e green devono camminare insieme alla capacità del nostro settore agricolo di innovare, restando competitivo e sostenibile”.

Il provvedimento dà attuazione alla delibera approvata dalla Giunta regionale nelle scorse settimane, che prevede l’assegnazione di voucher aziendali a catalogo per interventi di ‘Formazione continua’ a valere sul Programma Regionale Fse+ 2021-2027.

Formazione continua generale e settore agricolo

Nel dettaglio, sono disponibili 16 milioni di euro per l’ambito ‘Formazione continua generale’ e 1 milione di euro per l’ambito ‘Formazione continua – settore agricolo’, introdotto come novità assoluta in questa edizione. La misura sarà gestita da Unioncamere Lombardia.

Il catalogo dei corsi

Il catalogo dei corsi sarà aperto dal 15 settembre 2025 sulla piattaforma Siuf, mentre le aziende potranno presentare domanda a partire dal 25 settembre 2025.