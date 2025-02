A Varese nascerà una nuova struttura dedicata agli animali con canile, oasi felina e centro per fauna salvatica. L’accordo di programma è stato sosttoscritto questa mattina alla sede dell’ATS Insubria, alla presenza dell’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, del sindaco del Comune di Varese, Davide Galimberti, del presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini e del direttore generale dell’ATS, Salvatore Gioia.

“Non ci occupiamo solo degli umani – ha affermato l’assessore Bertolaso – perché il nostro concetto di welfare è molto ampio e comprende anche il benessere degli animali. Riteniamo utile creare in Lombardia nuove strutture dedicate agli animali domestici dal momento che, soprattutto dopo la pandemia, è notevolmente aumentato il numero delle adozioni di cani e gatti. Vogliamo dare garanzie non solo a chi li possiede ma anche alla comunità locale che necessita di forme di controllo e tutela per qualsiasi problematica. Ritengo che anche questo faccia parte della mission dell’Assessorato che dirigo. Auspico – ha concluso – che questo esempio di sinergia istituzionale si possa replicare anche in altre situazioni”.

Struttura dedicata agli animali a Varese, i dettagli

La struttura polifunzionale di ricovero animali sorgerà in località Duni. L’accordo quadro per la sua realizzazione prevede che Regione Lombardia assegnerà ad ATS Insubria la somma di 100.000 euro. Il Comune di Varese, in qualità di capofila, curerà la fase progettuale, l’affidamento dei lavori e la realizzazione, con un contributo finanziario di 300.000 euro e la Provincia di Varese contribuirà con un finanziamento di 150.000 euro.

Il progetto rappresenta per gli enti una soluzione efficiente, efficace ed integrata al fine di porre in essere le rispettive attività in tema di animali. La struttura, infatti, consentirà di offrire le valutazioni sanitarie, le attività di primo soccorso e la sterilizzazione degli animali da compagnia di proprietà pubblica che potranno essere ricoverati nelle aree canile e gattile. Prevista, inoltre, un’area di ricovero temporaneo per la prima valutazione delle condizioni della fauna selvatica recuperata in condizioni di difficoltà, prima del trasferimento al Centro di Recupero Fauna Selvatica.