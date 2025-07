LNews-DIFESA SUOLO, DA REGIONE LOMBARDIA OLTRE 24 MILIONI PER 50 INTERVENTI

+++ IN CODA L’ELENCO DELLE SINGOLE AZIONI SUDDIVISE PER PROVINCE +++

COMAZZI: PREVENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO SONO UNA PRIORITÀ

LA RUSSA: QUESTO PIANO RAPPRESENTA UN PASSO FONDAMENTALE PER LA SICUREZZA

SERTORI: RISORSE CONCRETE PER PREVENIRE DANNI PROVOCATI DAL MALTEMPO

(LNews – Milano, 14 lug) La Giunta della Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi e con il concerto degli assessori Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile), e Massimo Sertori (Enti locali e Montagna), il nuovo Programma 2025-2027 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici, per un totale di oltre 24 milioni di euro, destinati a finanziare 50 opere strategiche in tutta la Lombardia.

Gli interventi coinvolgeranno tutte le province e saranno cofinanziati, in alcuni casi, dagli enti locali (per 926.974 euro), portando così l’investimento complessivo a circa 24,2 milioni di euro.

“Con questo importante stanziamento – ha dichiarato l’assessore Comazzi – Regione Lombardia conferma il proprio impegno concreto e strategico a tutela del territorio. Le recenti ondate di maltempo che hanno colpito la nostra regione dimostrano ancora una volta quanto sia fondamentale investire nella difesa del suolo. Messa in sicurezza, prevenzione e manutenzione non sono più opzioni, ma una priorità politica e amministrativa, su cui intendiamo continuare a lavorare con determinazione e visione di lungo periodo”.

Il nuovo piano prevede opere che spaziano dalla sistemazione dei versanti in frana alla messa in sicurezza di corsi d’acqua, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico e tutelare l’incolumità dei cittadini e le infrastrutture. Ogni intervento sarà gestito in sinergia con gli enti territoriali attraverso un aggiornato schema tecnico-amministrativo per il monitoraggio e la trasparenza delle attività.

“Questo piano – ha sottolineato l’assessore La Russa – rappresenta un passo fondamentale anche dal punto di vista della sicurezza e della Protezione civile. La prevenzione dei rischi idrogeologici è una delle sfide principali che dobbiamo affrontare per garantire la sicurezza dei cittadini lombardi. Lavoreremo in stretta collaborazione con tutti gli enti coinvolti per assicurare interventi tempestivi ed efficaci, rafforzando il nostro territorio e la capacità di risposta alle emergenze. La tutela della popolazione e la salvaguardia delle infrastrutture sono al centro della nostra azione quotidiana”.

“Regione Lombardia – ha aggiunto l’assessore Sertori – conferma vicinanza a enti locali e al territorio garantendo risorse concrete, per realizzare interventi assolutamente utili e prioritari a prevenire i danni provocati delle forti ondate di maltempo. Sono costantemente in contatto con sindaci e amministratori di tutte le province lombarde che beneficeranno delle risorse previste da questa delibera. Siamo al loro fianco per rendere il territorio lombardo sempre più sicuro per i nostri cittadini”.

Questo l’elenco dei finanziamenti suddiviso per provincia.

SEGUE VIDEO (LNews)

red