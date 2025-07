Ottimizzazione gestione idrica, Sertori: Lombardia incrementa fondi 

Via libera, dalla Giunta della Regione Lombardia, alla proposta dell’assessore Massimo Sertori di incrementare la dotazione del bando per l’erogazione di contributi per l’ottimizzazione della gestione della risorsa idrica nei territori montani mediante realizzazione, ripristino e manutenzione straordinaria di piccoli bacini e sistemi di raccolta e stoccaggio delle acque nonché dei sistemi di adduzione e distribuzione.

Incremento di oltre 1,1 milioni di euro

L’assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica ha infatti proposto l’incremento di 1.117.312 euro che arrivano dal riparto del Fosmit, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, trasferito dallo Stato per la valorizzazione delle montagne.

Ottimizzazione gestione acque, Lombardia incrementa risorse

“Con questo incremento della dotazione del bando – spiega l’assessore Sertori – proseguiamo nella nostra azione, come Regione Lombardia, di valorizzazione dei territori montani e delle loro fondamentali riserve idriche, ottimizzandone la disponibilità grazie a interventi che ci consentano di avere la disponibilità dell’oro blu anche in periodi di scarse precipitazioni piovose o nevose”. “Si tratta di risorse attese dai territori – sottolinea l’assessore – che consentiranno di realizzare, a tutela della risorsa idrica, interventi di cui beneficia l’intera Lombardia”.

A fruire di queste risorse del bando sono i Comuni classificati come montani o parzialmente montani.

Finanziate tutte le domande ammesse

“Con questo incremento da me fortemente voluto – conclude l’assessore Sertori – garantiamo il totale finanziamento delle domande ammesse a contributo con il decreto 9792 del 2024 e ribadiamo, concretamente, che la Lombardia è a fianco dei suoi territori e, nello specifico, delle sua montagne”.