Stanziati 400.000 euro per la ciclopedonale Tonale – Sebino – Po

Un totale di 400.000 euro per la realizzazione della pista ciclopedonale Tonale – Sebino – Po nel tratto di competenza del Comune di Pontoglio, in provincia di Brescia. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, di concerto con l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. Il provvedimento contiene lo schema di accordo tra Regione e Comune di Pontoglio, che cofinanzierà l’intervento con un contributo di 63.000 euro.

Ciclopedonale Tonale – Sebino – Po, intervento cofinanziato con Comune Pontoglio

“Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore Lucente – dimostra ancora una volta in maniera concreta il deciso sostegno ad una mobilità sostenibile sempre più efficiente, sicura e proiettata al futuro. Un progetto che mira alla valorizzazione di un itinerario cicloturistico di ampia portata, capace di abbracciare le provincie di Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona. Un vero e proprio sistema integrato ciclopedonale che varca i confini nazionali, collegandosi attraverso il Passo del Tonale con gli itinerari cicloturistici del Trentino e della Valle dell’Adige. E poi con la Valtellina, la Valchiavenna e con la Svizzera sino al Lago di Costanza”.

“In tal senso – ha proseguito – i lavori previsti a Pontoglio rientrano in più ampio disegno che rende la Lombardia sempre più una realtà da vivere a 360 gradi grazie ad una mobilità dolce, capace di valorizzare le connessioni intermodali, l’integrazione tra rete ciclabile e trasporto collettivo e la promozione di spostamenti sostenibili come volano per lo sviluppo locale”.

“La Lombardia – ha concluso – investe con convinzione sulla ciclabilità, perché significa infrastrutture all’avanguardia, turismo di qualità, tutela del paesaggio e benessere per tutti i cittadini”.

“Sostenere la realizzazione di piste ciclopedonali – ha spiegato l’assessore Terzi – significa investire su infrastrutture utili, sostenibili e capaci di generare valore per il territorio. Quest’opera, in particolare, unisce mobilità alternativa, qualità ambientale e valorizzazione turistica, contribuendo a uno sviluppo locale coerente con gli obiettivi di sostenibilità e accessibilità della nostra Regione”.

Ciclopedonale Tonale – Sebino – Po, i dettagli

La pista ciclopedonale Tonale – Sebino – Po fa parte del percorso ciclabile che collega il Passo del Tonale al fiume Po. Il tratto di Pontoglio, interrotto a seguito della realizzazione della variante alla SP 101, sarà ora ripristinato con un nuovo tracciato in sede propria, lungo via Pascoli, risolvendo le attuali criticità di sicurezza dovute al transito promiscuo su viabilità ordinaria.

L’opera rientra tra gli interventi previsti dal Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) e dal Programma Regionale Mobilità e Trasporti (PRMT) della Lombardia.

I lavori saranno consegnati entro il 30 aprile 2026 e termineranno entro il 30 novembre dello stesso anno, con collaudo previsto per gennaio 2027.