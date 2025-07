LNews-Foto/Video. PEDEMONTANA, PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE TERZI: OPERA CHE AGEVOLERÀ LE CONNESSIONI SULL’ASSE EST-OVEST

IN REGIONE ANCHE IL VICEPREMIER E MINISTRO SALVINI: PER LE OPERE DELLA LOMBARDIA DISPONIBILI 26 MILIARDI

(LNews – Milano, 14 lug) “Non c’è sviluppo dell’economia senza uno sviluppo delle infrastrutture e in questo senso Pedemontana rappresenta un’opera strategica attesa da oltre 50 anni: collegherà territori di grande rilevanza economico-produttiva sull’asse est-ovest, sarà utile per le imprese e favorirà l’accessibilità verso Malpensa. Inoltre le tratte già in funzione hanno ottenuto alti indici di gradimento da parte degli utenti. Siamo la prima Regione manifatturiera d’Europa e per continuare ad esserlo è fondamentale implementare la connettività attraverso le infrastrutture”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo al convegno ‘Autostrada Pedemontana Lombarda – l’opera e il territorio’ che si è svolto oggi a Palazzo Lombardia.

Presente anche l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi: “Stiamo lavorando per il futuro del territorio – ha sottolineato l’assessore Terzi – proponendo un’opera che faciliterà le connessioni est-ovest evitando lo snodo di Milano, consentendo quindi alla Lombardia di affrancarsi da una sorta di ‘milano-centrismo’ in termini di rete viabilistica. Pedemontana porterà a decongestionare le attuali infrastrutture viarie e determinerà una riduzione dei tempi di percorrenza con circa 45 milioni di ore annue risparmiate a beneficio di tutti i cittadini e delle imprese, oltre a una riduzione del carburante utilizzato e dunque delle emissioni di agenti inquinanti”.

All’evento ha partecipato anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini: “Come Governo abbiamo messo in campo 26 miliardi di euro in Lombardia per cantieri aperti o di prossima apertura. Mai si è verificato un investimento così rilevante. La Pedemontana si inserisce in questo contesto di rinascimento infrastrutturale lombardo e farà risparmiare tempo, denaro e code, riducendo l’inquinamento. La Lombardia è il motore produttivo d’Italia e d’Europa e se lavora la Lombardia è una buona notizia per tutto il Paese”.

Al convegno sono intervenuti, tra gli altri, il presidente di Autostrada Pedemontana Lombarda, Luigi Roth; il direttore generale di Autostrada Pedemontana Lombarda, Sabatino Fusco; l’amministratore delegato di Cal (Concessioni Autostradali Lombarde), Gianantonio Arnoldi; e l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini. Presente anche il sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed europee.

ATTENZIONE, SU QUESTO ARGOMENTO È DISPONIBILE UN FILE VIDEO GRATUITO, LIBERO DA DIRITTI, SCARICABILE AL SEGUENTE LINK

CONTIENE IMMAGINI DI COPERTURA E INTERVISTE A:

ATTILIO FONTANA, PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA;

MATTEO SALVINI, VICEPREMIER E MINISTRO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI;

CLAUDIA TERZI, ASSESSORE REGIONALE INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE. (LNews)

doz