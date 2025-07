Case di Comunità: in Lombardia oltre il 65% già attive

“Regione Lombardia ribadisce il proprio costante impegno per il potenziamento della sanità territoriale e per la piena attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR. Su un totale di 216 Case della Comunità previste dal PNRR e dal Piano regionale, ben 142 sono già attive. Questo significa che oltre il 65% delle strutture programmate è già a disposizione dei cittadini. Un risultato concreto ottenuto grazie alla strategia di attivazione progressiva dei servizi”.

Lo comunica in una Nota la Direzione Generale Welfare di regione Lombardia evidenziando come “le notizie e i numeri diffusi oggi in una conferenza stampa a Palazzo Pirelli siano usati con evidente carattere strumentale e in modo difforme dalla realtà”.

I dati delle Case di Comunità in Lombardia aggiornati a giugno 2025

“I dati aggiornati a giugno 2025, frutto di un monitoraggio continuo e trasparente, pubblicati sul sito di Regione – prosegue la Nota – confermano un significativo avanzamento del progetto. Tale approccio consente di mettere immediatamente a disposizione dei cittadini i servizi essenziali, anche prima del completamento complessivo dei lavori infrastrutturali o del raggiungimento di tutti i requisiti a regime”.

“Riguardo alla conformità ai requisiti ministeriali obbligatori (del DM 77/2022) è fondamentale distinguere tra la presenza dei servizi e la piena operatività h24/7. Le nostre rilevazioni mostrano, come segue percentuali elevate di attivazione per la maggior parte dei servizi obbligatori”:

Case di Comunità in Lombardia, i servizi attivi

Punto Unico di Accesso (PUA): attivo nel 98,5% delle Case di Comunità (CdC) realizzate con i fondi del Programma Operativo Regionale (POR).

Servizi Infermieristici: presenti nel 94,8% delle CdC POR.

Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI): attivi nel 96,3% delle CdC POR.

Integrazione con i Servizi Sociali: raggiunta nel 96,3% delle CdC POR.

Partecipazione della Comunità: garantita nel 97,0% delle CdC POR.

Punto Prelievi: Attivo nel 68,1% delle CdC POR.

Servizi Diagnostici di Base: presenti nel 75,6% delle CdC POR.

A questo link il monitoraggio delle Case di Comunità di Regione Lombardia.