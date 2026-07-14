LNotizie-Aqst Lodi. Approvato il progetto ‘Codogno Digital Twin’ per la resilienza ambientale e il monitoraggio intelligente del territorio

(LNotizie – Milano, 14 lug) Il Comune di Codogno ha ottenuto l’ammissione al finanziamento regionale nell’ambito dell’iniziativa ‘Lodigiano Terra di Opportunità e Nuovi Investimenti’, messa in campo dall’assessorato allo Sviluppo economico di Regione Lombardia e prevista dall’Accordo quadro di sviluppo territoriale (Aqst) della Provincia di Lodi.

L’Aqst è uno strumento promosso da Regione Lombardia per sostenere lo sviluppo economico e la competitività del territorio lodigiano attraverso investimenti pubblici destinati alla riqualificazione e alla valorizzazione delle aree produttive esistenti, con l’obiettivo di favorire l’attrattività del territorio e l’insediamento di nuove attività economiche. La misura dispone di una dotazione complessiva di 2,75 milioni di euro destinata agli enti locali del Lodigiano.

Tra i progetti selezionati c’è ‘Codogno Digital Twin: implementazione di un gemello digitale locale per la resilienza ambientale e il monitoraggio iper-locale delle isole di calore e della qualità dell’aria’, promosso dal Comune di Codogno e dedicato all’area produttiva della Mirandolina, uno dei principali poli economici del territorio.

L’intervento prevede la realizzazione di una piattaforma digitale innovativa, sviluppata in collaborazione con il Politecnico di Milano, capace di integrare dati ambientali, microclimatici e di mobilità provenienti da sensori e sistemi di monitoraggio presenti sul territorio. Il cosiddetto ‘gemello digitale’ consentirà dunque di osservare in tempo reale lo stato dell’area produttiva, supportando le decisioni dell’amministrazione comunale in materia di pianificazione urbana, sostenibilità ambientale, gestione del traffico ed efficienza energetica.

Particolare attenzione sarà dedicata al monitoraggio delle isole di calore urbane, della qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico, attraverso una rete di sensori autonomi e una piattaforma unica di raccolta e analisi dei dati. Il progetto prevede inoltre la valorizzazione delle informazioni raccolte tramite strumenti di consultazione e open data, favorendo trasparenza, innovazione e condivisione della conoscenza.

L’investimento complessivo ammonta a circa 167.500 euro, di cui 83.750 euro finanziati da Regione Lombardia attraverso l’Accordo per la Competitività collegato all’Aqst Lodi. Il progetto prenderà avvio nel quarto trimestre del 2026 e si concluderà nel terzo trimestre del 2027.

L’iniziativa rappresenta un importante passo verso la trasformazione digitale e la sostenibilità delle aree produttive locali, con l’obiettivo di rendere Codogno un modello innovativo e replicabile per l’intero territorio provinciale. (LNotizie)

mms