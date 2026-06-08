Prosegue e si rafforza il percorso di attuazione dell’Accordo quadro di sviluppo territoriale (Aqst) ‘Lodigiano Innovativo e Protagonista‘, lo strumento di programmazione condivisa promosso da Regione Lombardia insieme a Provincia di Lodi e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per sostenere la crescita economica, sociale e ambientale del territorio.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, degli enti coinvolti, del mondo produttivo e degli stakeholder territoriali, ha fatto il punto sullo stato di avanzamento delle progettualità nel corso di un incontro svoltosi al Polo Universitario di Lodi.

L’Aqst rappresenta oggi un modello virtuoso di collaborazione istituzionale e territoriale: il Lodigiano ha saputo presentarsi come una comunità unita, capace di superare divisioni e particolarismi per costruire una visione condivisa di sviluppo nell’interesse dei cittadini e delle future generazioni. Un risultato reso possibile grazie al forte sostegno di Regione Lombardia e al lavoro di squadra del ‘Sistema Lodigiano’, che ha visto istituzioni, enti, imprese, associazioni e realtà del territorio lavorare insieme con un obiettivo comune: creare opportunità, servizi e sviluppo.

Nell’Aqst di Lodi attuazione al sostegno agli anziani

Uno degli assi prioritari del programma riguarda il progetto dedicato al sostegno dell’autonomia degli anziani. L’obiettivo è offrire risposte concrete alle esigenze abitative dei cittadini over 65 che mantengono un buon grado di autonomia ma necessitano di un contesto protetto e assistito, contrastando fenomeni di isolamento e fragilità sociale.

L’Asst di Lodi ha messo a disposizione un immobile di proprietà a Codogno nel quale saranno realizzati tra i 12 e i 15 alloggi. È attualmente in fase di definizione l’avviso per la manifestazione di interesse.

Il progetto prevede una rete integrata di servizi che comprende assistenza di prossimità, attività per l’invecchiamento attivo, sistemi di domotica e teleassistenza e iniziative finalizzate a favorire l’inclusione sociale e la qualità della vita.

Le Vie dell’Acqua: il Lodigiano protagonista del turismo sostenibile

Tra i pilastri dell’Accordo figura il progetto ‘Le Vie dell’Acqua‘, una strategia ambientale, paesaggistica e infrastrutturale che punta a valorizzare il patrimonio naturalistico del territorio attraverso i fiumi Adda, Po e Lambro, il sistema irriguo della Muzza, le aree naturalistiche e la rete ciclopedonale.

Gli interventi previsti ammontano complessivamente a circa 8,28 milioni di euro, di cui oltre 5,66 milioni finanziati da Regione Lombardia.

Entro il 2028 saranno completati otto progetti di connessione ciclopedonale e riqualificazione ambientale che coinvolgeranno undici comuni del territorio, contribuendo a rendere il Lodigiano sempre più attrattivo per il turismo lento e sostenibile.

A questi interventi si aggiungerà una nuova cartellonistica integrata con VisitLodi e una strategia di promozione territoriale dedicata alla mobilità dolce.

Innovazione e sostenibilità nella filiera agroalimentare

Tra i progetti strategici dell’Aqst figura anche ‘Insieme al pascoLO – Tradizione e sostenibilità‘, iniziativa che valorizza la tradizione agricola e casearia lodigiana attraverso modelli di allevamento sempre più sostenibili e attenti al benessere animale.

L’iniziativa coinvolge sette aziende agricole del territorio, l’Università degli Studi di Milano, attraverso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali (Divas), oltre a veterinari e agronomi, con l’obiettivo di coniugare innovazione, qualità delle produzioni, tutela ambientale e competitività delle imprese.

Lodigiano terra di opportunità e nuovi investimenti

Per rafforzare ulteriormente la capacità attrattiva del territorio, Regione Lombardia ha previsto all’interno dell’Aqst uno specifico bando dedicato ai comuni per favorire nuovi investimenti e l’insediamento di imprese.

La misura sostiene interventi per la sicurezza del territorio, il potenziamento delle connessioni fisiche e digitali, l’autonomia energetica, la riqualificazione delle aree produttive e delle infrastrutture a servizio delle attività economiche. L’obiettivo è rendere il Lodigiano sempre più competitivo, attrattivo e pronto ad accogliere nuove opportunità di crescita e occupazione.

“Il Lodigiano sta dimostrando che il lavoro di squadra paga. Quando istituzioni, enti, imprese e comunità collaborano con una visione comune – ha sottolineato l’assessore Guidesi – arrivano risultati concreti. Regione Lombardia, con l’Aqst, investe su questo territorio circa 10 milioni di euro perché crediamo nelle sue potenzialità e nella capacità del Sistema Lodigiano di trasformare le opportunità in sviluppo. Dobbiamo proseguire con questo spirito: meno divisioni e più capacità di fare sistema, meno lamenti e più ambizione. È così che si costruisce competitività, si attraggono investimenti e si generano nuove opportunità e qualità per cittadini e imprese. Il futuro si conquista lavorando insieme e avendo il coraggio di anticipare i tempi”.