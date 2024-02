Migliora la qualità dell’aria, stop alle misure anti inquinamento. Domenica 11 febbraio sono state registrate per il secondo giorno consecutivo medie provinciali di PM10 inferiori al limite anche nelle province di Mantova e Cremona. Come previsto dalle norme in vigore, da martedì 13 febbraio, saranno quindi disattivate le misure temporanee per la qualità dell’aria anche in queste province.

Tutti i dati sono aggiornati in tempo reale sul portale www.infoaria.regione.lombardia.it