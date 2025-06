Oltre 1 milione per bonifica aree di Turbigo (MI) e Taino (VA)

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato la prima Programmazione Economico-Finanziaria 2025 per la realizzazione degli interventi di bonifica nelle aree contaminate nei comuni di Turbigo (MI) e Taino (VA), cui sono destinati 1.088.513 euro. La delibera è stata presentata dall’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione.

“Con uno stanziamento di oltre 1 milione di euro – ha sottolineato Maione – dimostriamo la volontà di agire in maniera risoluta e tempestiva. E ciò al fine di ripristinare le aree coinvolte. Questi finanziamenti sono destinati ai Comuni che porteranno avanti la realizzazione degli interventi di bonifica“.

Interventi di bonifica delle aree di Turbigo (MI) e Taino (VA)

Lo stanziamento riguarda due interventi prioritari:

Comune di Taino (VA): 122.000 euro che saranno impiegati per il proseguimento e completamento della caratterizzazione ambientale del sito ‘Ex Montedison – Ex Polveriera’, situata in via al Campaccio, 10, e l’elaborazione dell’analisi di rischio del sito;

Comune di Turbigo (MI): un investimento di 966.513 euro è previsto per il completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale nell'area in località 'Prati della Folla'. In quest'area in passato c'erano depositi di fanghi contaminati provenienti da un impianto di depurazione che adesso dovranno essere smaltiti.

“Agire sui siti inquinati – ha concluso l’assessore Maione – significa rimuovere pericoli concreti per l’ambiente e per le comunità locali. Questa delibera è il frutto di un lavoro sinergico e dimostra la nostra determinazione a tradurre in azioni concrete la tutela ambientale”.