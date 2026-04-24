Design Week, sold out per le visite al Belvedere il 25 e 26 aprile

Prosegue il FuoriSalone della Design Week in Regione Lombardia. Già sold out le prenotazioni per visitare il Belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia sia sabato 25 che domenica 26 aprile. La ormai frequentatissima area denominata Oasi Life Experience resta invece aperta al pubblico, con le sue proposte, fino a domenica 26 aprile.

Un fine settimana molto interessante per chi resta in città e vuole vivere esperienze originali rese disponibili gratuitamente da Regione Lombardia.

Sabato 25 aprile un altro evento per i più piccoli animerà piazza Città di Lombardia con l’iniziativa ‘Mani in pasta‘, laboratorio di cucina creativa pensato per i bambini.

L’attività vuole offrire alle famiglie un’esperienza pratica e divertente per esplorare impasti, forme e creatività, immersi nel contesto dinamico delle installazioni del Fuorisalone. Il laboratorio è aperto dalle ore 10 alle ore 18. L’ingresso è libero e senza prenotazione.

Inoltre, per chiudere in bellezza la Design Week, altri due appuntamenti imperdibili: nello Spazio N3 è visitabile la mostra in memoria di Diana Stanga, giovane ‘botanical artist’, bresciana. Nelle sue opere viene esaltata la grande passione per le piante. L’esposizione è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19 fino al 30 aprile.

Nello Spazio IsolaSet, fino all’8 maggio si può visitare la mostra HOME FAIRY HOME. Il design incontra la magia delle Winx.