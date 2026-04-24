Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Iniziative ed eventi
  • Ottimizzato per il web da: Emanuele Vertemati
  • Ottimizzato per il web da: Emanuele Vertemati

Design Week, sold out per le visite al Belvedere il 25 e 26 aprile

design week belevedere sold out

Apertura gratuita per due mostre e laboratorio per bambini in piazza

Prosegue il FuoriSalone della Design Week in Regione Lombardia. Già sold out le prenotazioni per visitare il Belvedere al 39° piano di Palazzo Lombardia sia sabato 25 che domenica 26 aprile. La ormai frequentatissima area denominata Oasi Life Experience resta invece aperta al pubblico, con le sue proposte, fino a domenica 26 aprile.

Un fine settimana molto interessante per chi resta in città e vuole vivere esperienze originali rese disponibili gratuitamente da Regione Lombardia.
Sabato 25 aprile un altro evento per i più piccoli animerà piazza Città di Lombardia con l’iniziativa ‘Mani in pasta‘, laboratorio di cucina creativa pensato per i bambini.
L’attività vuole offrire alle famiglie un’esperienza pratica e divertente per esplorare impasti, forme e creatività, immersi nel contesto dinamico delle installazioni del Fuorisalone. Il laboratorio è aperto dalle ore 10 alle ore 18. L’ingresso è libero e senza prenotazione.

Inoltre, per chiudere in bellezza la Design Week, altri due appuntamenti imperdibili: nello Spazio N3 è visitabile la mostra in memoria di Diana Stanga, giovane ‘botanical artist’, bresciana. Nelle sue opere viene esaltata la grande passione per le piante. L’esposizione è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19 fino al 30 aprile.
Nello Spazio IsolaSet, fino all’8 maggio si può visitare la mostra HOME FAIRY HOME. Il design incontra la magia delle Winx.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima