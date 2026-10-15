Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Presidenza

Fontana: pericoloso centralizzare gestione fondi coesione

foto generica delle bandiere davanti a sede della commissione ue per dare idea del confronto a Bruxelles tra presidente Fontana e presidente del comitato europeo delle regioni

Governatore a Bruxelles ha incontrato presidente Comitato europeo Regioni

“La centralizzazione dei fondi di coesione è una scelta che io, dal primo momento, ho definito assolutamente inaccettabile, contraria a ogni logica e contraria alle Regioni”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso della conferenza stampa che si è svolta a margine dell’incontro a Bruxelles  con la presidente del Comitato europeo delle Regioni, Kata Tüttő. Al bilaterale era presente anche il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffale Cattaneo.

“Si tratta – ha aggiunto – di una decisione che non permette di portare avanti tutte quelle politiche così apprezzate dalle nostre attività produttive, dai nostri centri di formazione, che consentono alla nostra regione di essere la locomotiva d’Italia e una delle locomotive d’Europa“.

Fontana a Bruxelles al Comitato europeo Regioni: centralizzazione pericolosa

foto generica del presidente Fontana che ha incontrato a Bruxelles la presidente del comitato europeo delle regioni

“Credo che la scelta sia veramente molto pericolosa – ha continuato il governatore lombardo – perché assistiamo a una doppia centralizzazione:  quella delle risorse che saranno assegnate al nostro Paese, e quella dei fondi che rimarranno alla Commissione, per utilizzarle.  Senza dubitare del fatto che le risorse saranno gestite bene, mi chiedo però come si potrà procedere nel modo migliore senza un progetto complessivo come quello previsto dalle politiche di coesione, che ha una sua logica precisa ed è rispettoso di tutti i Paesi”.

Lombardia continuerà a difendere con forza le sue idee

“Ritengo quindi – ha ribadito Fontana – che la centralizzazione sia una scelta pericolosissima perché, per una persona che come me, autonomista e federalista, una doppia centralizzazione di questo genere rischierebbe veramente di portare a una regressione inaccettabile, anche da un punto di vista politico”.

“Fitto – ha detto poi Fontana rispondendo a una domanda sul bilaterale con il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea per la Coesione e le riforme – non ha prospettato delle grandi possibilità di cambiamento. Abbiamo parlato di qualche modifica più limitata, questioni che potrebbero essere utili ad alcune regioni. Ciò non toglie che noi continueremo a combattere e difenderemo con ancora più forza le nostre idee, perché questa scelta è veramente inaccettabile”.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima