LNews-CASE POPOLARI, ASSESSORE FRANCO: NUOVA NORMA CONSENTE AI COMUNI DI VELOCIZZARE LE ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI

(LNews – Milano, 9 mar) Regione Lombardia ha approvato una norma che potrà consentire ai Comuni di gestire con maggior efficacia il proprio patrimonio edilizio e velocizzare le assegnazioni degli alloggi popolari. Nello specifico, i Comuni potranno togliere il vincolo di destinazione a Sap (Servizio abitativo pubblico) su una casa comunale, per esempio particolarmente degradata, per apporlo su un altro appartamento di proprietà dell’ente che sia immediatamente assegnabile, e di valore equivalente o superiore.

Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

“La norma – evidenzia l’assessore Franco – sburocratizza le procedure e va nella direzione di aiutare i Comuni nella gestione e nella razionalizzazione del patrimonio, con effetti positivi per le assegnazioni delle case comunali. Come Regione siamo concretamente dalla parte degli enti locali, i quali avranno agio per effettuare scelte e interventi in grado di rispondere con maggiore tempestività alle necessità dei cittadini e ai loro fabbisogni abitativi”.

I Comuni potranno presentare domanda a Regione per un cambio del vincolo a Sap che riguardi alloggi non assegnati e in grave stato di degrado o alloggi non assegnati e ubicati in edifici adibiti ad altre funzioni pubbliche (per esempio municipi, scuole, uffici pubblici, biblioteche): la norma si basa sulla contestuale apposizione di un nuovo vincolo su altre unità abitative immediatamente assegnabili e che quindi non necessitano di ulteriori lavori. (LNews)

doz

