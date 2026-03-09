Vino Lombardia, bando OCM da 2 milioni a cantine per investimenti

Pronto all’apertura il nuovo bando di Regione Lombardia relativo alla misura ‘Intervento settoriale vitivinicolo – investimenti’ per la campagna 2026-2027, destinata a sostenere la modernizzazione delle aziende vitivinicole del territorio. Le domande di aiuto potranno essere presentate fino al 14 maggio 2026. Lo prevede una delibera approvata lunedì 9 marzo 2026 dalla Giunta su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

Cosa viene finanziato

L’intervento finanzia investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, rafforzando la competitività delle cantine lombarde.

Dalla Lombardia bando a sostegno degli investimenti delle cantine

“Il comparto vitivinicolo lombardo – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – è un’eccellenza riconosciuta. Un settore che continua a investire in qualità e tecnologia, con uno sguardo sempre più attento alla sostenibilità ambientale. Con la misura OCM investimenti accompagniamo le aziende nel percorso di crescita, sostenendo l’ammodernamento delle cantine e l’innovazione”.

Chi può accedere

Possono accedere al sostegno micro, piccole e medie imprese vitivinicole, imprenditori agricoli singoli o associati, cooperative e imprese di trasformazione che operano sul territorio regionale.

Tra gli interventi finanziabili rientrano la realizzazione o ristrutturazione di strutture di cantina, l’acquisto di macchinari e attrezzature innovative, recipienti per l’affinamento del vino, l’allestimento di punti vendita e sale degustazione, oltre a strumenti per la digitalizzazione e l’e-commerce. La spesa minima ammissibile per ogni domanda è fissata in 5.000 euro, mentre per alcune tipologie di intervento il limite massimo è 200.000 euro.

Gli esiti della misura OCM vino 2025-2026

Nella campagna 2025-2026 la misura ha permesso di sostenere 139 aziende lombarde con 3,7 milioni di euro di contributi, attivando oltre 9,3 milioni di euro di investimenti complessivi nel comparto vitivinicolo regionale.

Beduschi: vino è ambasciatore della Lombardia nel mondo

“Il vino lombardo è uno dei grandi ambasciatori del nostro territorio – ha aggiunto l’assessore Beduschi – e per continuare a crescere ha bisogno di imprese solide e capaci di innovare. Con questo bando sosteniamo investimenti che migliorano l’efficienza delle cantine e la capacità delle aziende di presentarsi sui mercati con strutture moderne e strumenti adeguati”.

Il progetto presentato con la domanda di sostegno ha una durata annuale e deve riguardare investimenti che siano localizzati sul territorio lombardo.