Cedimento canale idroelettrico Enel Ardesio, Regione monitora situazione

“Nelle prime ore di mercoledì 5 aprile il canale che alimenta la condotta forzata dell’impianto idroelettrico di Ludrigno, in Comune di Ardesio (BG), per cause ancora da accertare, ha avuto un cedimento con una conseguente fuoriuscita dell’acqua presente nel canale”. A dichiararlo è l’assessore di Regione Lombardia a Risorse energetiche e Utilizzo della risorsa idrica, Massimo Sertori.

Cedimento canale idroelettrico Ardesio

“Enel è immediatamente intervenuta per chiudere il flusso di acqua del canale – spiega Sertori -, l’acqua fuoriuscita ha provocato la frana del versante sul quale insisteva la strada comunale di collegamento con alcune frazioni, investendo altresì alcune abitazioni la cui agibilità è al momento in corso di verifica. Non ci sono stati feriti, ma in via precauzionale si è reso necessario evacuare 6 persone dalle abitazioni interessate. In questo momento sono in corso i lavori per lo sgombero della strada e il ripristino della transitabilità che ha isolato le abitazioni di 71 persone”.

Contatto con Enel e sindaco

“Dalla mattinata – sottolinea l’assessore regionale – sono in contatto con Enel e il sindaco. La nostra unità territoriale ha infatti immediatamente effettuato un sopralluogo per monitorare la situazione e definire gli interventi di sistemazione che dovranno essere intrapresi”.

Già avviati primi interventi da parte di Enel

“Bene l’intervento tempestivo di Enel – conclude l’assessore Sertori – che ha interrotto il flusso dell’acqua nel canale. E che ha inoltre subito avviato i primi interventi per ripristinare la strada in attesa degli interventi definitivi e dell’indennizzo dei danni”.

