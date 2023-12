Cernusco Lombardone, via a valorizzazione servizi abitativi pubblici

Impegno di Regione Lombardia per valorizzare il patrimonio pubblico abitativo di Cernusco Lombardone. È stata approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, la delibera di approvazione del programma per la valorizzazione alternativa all’alienazione del patrimonio destinato a servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune.

Il programma di Cernusco Lombardone per il patrimonio abitativo

Il programma prevede la valorizzazione alternativa all’alienazione, della durata di 20 anni, di un intero immobile costituito da 8 alloggi. Di questi, infatti, 5 sono liberi e sfitti e 3 attualmente occupati da nuclei assegnatari. A loro il Comune garantisce e assicura la mobilità in altri alloggi SAP.

Attenzione a fragili e anziani

Per quanto riguarda l’utilizzo degli alloggi per cui è prevista la valorizzazione alternativa, particolare attenzione dovrà quindi essere prestata ai soggetti anziani o con disabilità. Terminato l’arco temporale della valorizzazione alternativa all’alienazione, il Comune di Cernusco Lombardone si impegnerà infatti a ridestinare gli originari 8 alloggi a servizi abitativi pubblici.

Missione Lombardia

“L’immobile di Cernusco Lombardone che sarà destinato per 20 anni alla locazione agevolata a soggetti anziani non autosufficienti e a persone con disabilità, risponde infatti perfettamente alle priorità che mi sono dato all’insediamento”, ha dichiarato l’assessore Franco. Mix abitativo, aiuto ai fragili, attenzione al welfare, sviluppo dell’housing sociale, queste, ha sottolineato Franco “sono le azioni di ‘Missione Lombardia‘, un progetto a 360° sulla politica dell’abitare che vuole cambiare passo e affrontare il problema da più punti di vista per rispondere a più necessità”.

Migliore qualità della vita

“Con questo provvedimento – ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza – abbiamo posto grande attenzione al patrimonio abitativo pubblico. In particolare, per il recupero riqualificazione di quello esistente al fine di migliorare la qualità di vita dei cittadini del nostro territorio”.