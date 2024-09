Cinisello Balsamo, Fontana e Sertori: Accordo per ‘Centro sportivo Scirea’

La Giunta della Regione Lombardia ha approvato, su proposta del presidente Attilio Fontana e di concerto con l’assessore agli Enti locali e Programmazione negoziata, Massimo Sertori, l’adesione alla proposta dell’ipotesi di Accordo Locale Semplificato con il Comune di Cinisello Balsamo (Milano) per la riqualificazione del ‘Centro sportivo comunale Scirea’.

Cinisello Balsamo, Accordo per il Centro sportivo comunale Scirea

“Abbiamo approvato – spiegano Fontana e Sertori – non solo l’adesione, ma anche il testo che regola l’intesa tra Regione e Comune mettendo a disposizione del comune una cifra del bilancio regionale che potrà arrivare fino a 700.000 euro. Nello specifico, 350.000 euro nel 2024, 140.000 nel 2025 e 210.000 nel 2026. Il tutto a fronte di una spesa complessiva di 1.642.340 euro”.

Intesa di valore territoriale e sociale

“Si tratta di un Accordo – sottolinea l’assessore Sertori – di grande valore territoriale, ma anche di alto impatto locale a favore dei nostri giovani. E delle loro possibilità di aggregazione e di inclusione all’interno dei percorsi offerti dalla pratica sportiva. L’Als prevede, infatti, il rifacimento della pista di atletica e delle relative attrezzature. Cui si accompagnano l’allungamento del campo B di circa 5 metri per arrivare alle misure regolamentari, il rifacimento del campo sintetico, la ripiantumazione delle alberature rimosse per l’allungamento del campo. In programma, quindi, l’intervento di adeguamento ed efficientamento energetico degli spogliatoi”.

Progetto per favorire lo sport tra i giovani

“Un progetto – conclude Sertori – che favorisce la pratica sportiva dei nostri giovani. Anche e soprattutto di uno sport come l’atletica leggera che sta vivendo una fase molto positiva ed è sempre più praticata, e consente di fare il tutto con attenzione all’ambiente, alla sostenibilità e al risparmio di costi per le casse comunali e, quindi, per i cittadini e le famiglie”.

Il cronoprogramma

La consegna dei lavori di cantiere è prevista a gennaio 2025 con l’ultimazione delle opere entro maggio dello stesso anno.