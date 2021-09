“Insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali, nazionali e internazionali, abbiamo ascoltato le pressanti e precise richieste relative ai clima da parte di tanti giovani provenienti da tutto mondo che chiedono ai policy maker e ai leader della finanza globale di agire ora per il cambiamento”.

Così il presidente di Regione Lombardia al Centro Congressi MiCo di Milano, all’avvio dei lavori della ‘Pre-COP26′, l’evento preparatorio della Conferenza di Glasgow.

Sul clima, il governatore ha fatto notare l’importanza dei giovani per ottenere davvero un cambiamento di rotta.

Da giovani, grande supporto per cambiamento

“Abbiamo la responsabilità e il dovere – ha aggiunto – di non deluderli e di fare ognuno la nostra parte. Dobbiamo quindi avviare tutti insieme una transizione sostenibile. Coinvolgere i giovani in questo processo è infatti fondamentale perché il futuro è nelle loro mani. Loro – ha sottolineato – saranno i veri protagonisti”.

Occhi del mondo sulla Lombardia

“Gli occhi del mondo sono puntati in questi giorni sul nostro territorio. Dopo un anno e mezzo di pandemia – ha continuato – riprendiamo la corsa. E proprio riprendere il cammino dopo il Covid, ci dà l’occasione per ‘spingere’ verso una transizione. Come hanno ricordato in conclusione tutti i presenti dal palco di ‘Youth4Climate’, appare oggi indispensabile”.

str/fsb