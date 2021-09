Accolti a Milano in via Rizzoli giovani di tutti i Continenti

Assessore: messi a dimora 20 ciliegi, tigli, aceri e querce

Lambro, Regione pianta alberi. Si è svolta in via Rizzoli a Milano, alla presenza dell’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, la cerimonia di piantumazione di 20 tra ciliegi, tigli, aceri e querce in un’area vicina al fiume Lambro, per rinaturalizzarla. All’evento, in particolare, erano presenti 20 giovani in rappresentanza di Europa, Asia, America meridionale e settentrionale, Africa, Antartide e Oceania, partecipanti alla ‘Youth4Climate: Driving ambition‘, evento associato alla Pre-Cop26.

“Un’iniziativa simbolica – ha affermato l’assessore all’Ambiente e Clima – e un’occasione per Regione Lombardia per dare il benvenuto a tutti i giovani presenti a Milano. Ascoltare in effetti le loro proposte e mostrare come, oltre alle parole, la nostra Regione appoggia le azioni concrete per la lotta al cambiamento climatico. Questo bosco infatti compenserà ogni anno 5 tonnellate di anidride carbonica”.

Progetto di valorizzazione naturalistica

L’evento s’inserisce dunque nel progetto di valorizzazione naturalistica dell’area presso il fiume Lambro. Altri 380 alberi infatti verranno messi a dimora entro la ‘Conferenza delle Nazioni Unite’ sui cambiamenti climatici, che si svolgerà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre 2021. Uno per ogni delegato alla Youth4Climate.

Percorso pedonale su fondo naturale

Si tratta nello specifico di piantine forestali di specie arboree (65%) e arbustive (35%). L’intervento prevede anche la realizzazione di un percorso pedonale su fondo naturale.

Continuità alle aree verdi in prossimità del fiume

“È un tassello – ha concluso l’assessore – che consentirà dunque di dare continuità alle aree verdi poste in prossimità del fiume, contribuendo a realizzare la rete ecologica metropolitana e lombarda per la valorizzazione naturalistica”.

