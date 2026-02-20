Logo Regione Lombardia

Sicurezza alimentare; assessore Bertolaso: bene controlli di Ats

Ispettori di Ats Milano che effettuano controlli di sicurezza alimentare

Regione Lombardia continuerà a vigilare con rigore

“La tutela della salute dei cittadini viene prima di tutto”. Così l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, commenta i controlli di sicurezza alimentare al Mercato Centrale di Milano effettuati dagli operatori della prevenzione dell’ATS Milano e la sospensione di alcune attività commerciali. 

La Regione continuerà a vigilare con rigore

