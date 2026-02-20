Sicurezza alimentare; assessore Bertolaso: bene controlli di Ats

“L’intervento tempestivo dei nostri tecnici – ha aggiunto l’assessore – dimostra l’attenzione costante della Regione sul fronte della sicurezza alimentare. I controlli non sono un atto formale, ma uno strumento concreto di prevenzione e di garanzia per consumatori e operatori corretti. Ringrazio il personale dei servizi di prevenzione per la professionalità e la rapidità con cui ha gestito una situazione complessa. La Regione continuerà a vigilare con rigore, affinché siano ripristinate al più presto condizioni igienico-sanitarie adeguate e pienamente conformi alla normativa. La sicurezza alimentare è un impegno quotidiano che portiamo avanti con determinazione, nell’interesse della salute pubblica e della qualità del nostro sistema commerciale e della ristorazione”.