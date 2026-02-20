Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Iniziative ed eventi

‘Ho scelto il tennis’, presentato docufilm su Gianni Clerici

'Ho scelto il tennis, Gianni Clerici il cantore della bellezza' è il docufilm dedicato al popolare giornalista, scrittore, storico del tennis.

Fontana:

Si chiama ‘Ho scelto il tennis, Gianni Clerici il cantore della bellezza‘ ed è il docufilm dedicato al popolare giornalista, scrittore e storico del tennis italiano. Gianni Clerici e Nicola Pietrangeli sono anche gli unici nostri connazionali ad essere celebrati nella prestigiosa ‘International Tennis Hall of Fame‘.

Ho scelto il tennis, Gianni Clerici il cantore della bellezza, docufilm a Casa Lombardia

A celebrare  l’uomo e lo sportivo, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo,  l’assessore ai Trasporti, Mobilità e Lavori pubblici della Regione Veneto Diego Ruzza e  la consigliera della Regione Marche Mirella Battistoni. Con loro anche  il presidente e la vice presidente del ‘Club delle baletteMarco Gilardelli e Carla Saveri oltre al regista Francesco Zarzara e ad altri esponenti delle istituzioni dei territori coinvolti.

'Ho scelto il tennis, Gianni Clerici il cantore della bellezza' è il docufilm dedicato al popolare giornalista, scrittore, storico del tennis.Gianni Clerici, lirico del tennis

“Gianni Clerici  – ha sottolineato il presidente Fontana – è un personaggio assolutamente unico , un ottimo tennista, ma soprattutto un lirico del tennis. È riuscito ad descrivere il tennis come nessun altro era capace, ad estrarre veramente pagine di assoluta capacità. Ha fatto diventare un fatto culturale il tennis, ha scoperto campioni, ha individuato campioni prima ancora che diventassero tali”.

Il progetto è inserito nella programmazione culturale ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Gianni Clerici è posizionando come figura d’eccellenza culturale italiana nello sport.

Jesi città d’eccellenze

La scelta di Jesi non è infatti casuale. Nella località anconetana, ‘Città europea dello sport 2014‘, sono state infatti rinvenute 9 palline, il maggior numero mai ritrovato in Italia, rafforzando così lo storico legame tra la cittadina nota per aver dato i natali a Federico II di Svevia oltre che per il vino e la scherma, al tennis.

Le ‘balette’

Le ‘balette‘, antiche palline, risalenti alla fine del ‘500, erano utilizzate per il gioco della ‘pallacorda’ e sono considerate le antesignane delle palline da tennis.  Oggi sono conservate dall’associazione culturale marchigiana voluta proprio dal popolare giornalista sportivo.

“L’idea di realizzare questo club – ha spiegato Carla Saveri – è totalmente di Gianni Clerici. È lui infatti che aveva questo sogno, e con l’impegno di tutti siamo riusciti a realizzarlo e a far conoscere questa parte della nostra storia. Gianni ne è stato sicuramente il precursore. Lui, infatti, è quello che ha dato la vita per questo sport”.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima