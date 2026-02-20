‘Ho scelto il tennis’, presentato docufilm su Gianni Clerici

Si chiama ‘Ho scelto il tennis, Gianni Clerici il cantore della bellezza‘ ed è il docufilm dedicato al popolare giornalista, scrittore e storico del tennis italiano. Gianni Clerici e Nicola Pietrangeli sono anche gli unici nostri connazionali ad essere celebrati nella prestigiosa ‘International Tennis Hall of Fame‘.

Ho scelto il tennis, Gianni Clerici il cantore della bellezza, docufilm a Casa Lombardia

A celebrare l’uomo e lo sportivo, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, l’assessore ai Trasporti, Mobilità e Lavori pubblici della Regione Veneto Diego Ruzza e la consigliera della Regione Marche Mirella Battistoni. Con loro anche il presidente e la vice presidente del ‘Club delle balette‘ Marco Gilardelli e Carla Saveri oltre al regista Francesco Zarzara e ad altri esponenti delle istituzioni dei territori coinvolti.

Gianni Clerici, lirico del tennis

“Gianni Clerici – ha sottolineato il presidente Fontana – è un personaggio assolutamente unico , un ottimo tennista, ma soprattutto un lirico del tennis. È riuscito ad descrivere il tennis come nessun altro era capace, ad estrarre veramente pagine di assoluta capacità. Ha fatto diventare un fatto culturale il tennis, ha scoperto campioni, ha individuato campioni prima ancora che diventassero tali”.

Il progetto è inserito nella programmazione culturale ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Gianni Clerici è posizionando come figura d’eccellenza culturale italiana nello sport.

Jesi città d’eccellenze

La scelta di Jesi non è infatti casuale. Nella località anconetana, ‘Città europea dello sport 2014‘, sono state infatti rinvenute 9 palline, il maggior numero mai ritrovato in Italia, rafforzando così lo storico legame tra la cittadina nota per aver dato i natali a Federico II di Svevia oltre che per il vino e la scherma, al tennis.

Le ‘balette’

Le ‘balette‘, antiche palline, risalenti alla fine del ‘500, erano utilizzate per il gioco della ‘pallacorda’ e sono considerate le antesignane delle palline da tennis. Oggi sono conservate dall’associazione culturale marchigiana voluta proprio dal popolare giornalista sportivo.

“L’idea di realizzare questo club – ha spiegato Carla Saveri – è totalmente di Gianni Clerici. È lui infatti che aveva questo sogno, e con l’impegno di tutti siamo riusciti a realizzarlo e a far conoscere questa parte della nostra storia. Gianni ne è stato sicuramente il precursore. Lui, infatti, è quello che ha dato la vita per questo sport”.