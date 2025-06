Corsi acqua e difesa suolo, Sertori: al via programma regionale

Via libera, dalla Giunta di Regione Lombardia, al programma di interventi prioritari per la manutenzione del reticolo idrico di competenza regionale e alle disposizioni tecnico-amministrative per l’esecuzione degli interventi anche sui corsi d’acqua e per la difesa del suolo. La proposta è stata presentata dall’assessore Massimo Sertori (Enti locali e Utilizzo risorsa idrica) con il concerto del collega Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) la cui Direzione generale ha condiviso il percorso per competenza in materia.

Oltre 1 milione per programma regionale su corsi d’acqua e difesa suolo

“Complessivamente – dice l’assessore Sertori – mettiamo a disposizione del territorio lombardo 1.010.000 euro per l’annualità 2025. Di cui 150.000 euro per interventi di manutenzione diffusa del territorio, dei corsi d’acqua e delle opere di difesa del suolo. Altri 860.000 euro, invece, sono contributi alle amministrazioni e agli enti del Sistema regionale (SIREG). E serviranno quindi per realizzare opere, per la riqualificazione fluviale e per la sistemazione di dissesti”.

Manutenzioni straordinarie e ordinarie

“Con questa delibera – sottolinea l’assessore Sertori – abbiamo approvato un programma di interventi di manutenzioni straordinarie e ordinarie. Opere che riguardano il reticolo idrico di competenza regionale e che si realizzano attuando la Legge regionale 4/2016”. “Si tratta di azioni – continua – che dimostrano la concreta attenzione della Regione Lombardia per la difesa del suolo. Realtà che si declina attraverso la pubblica incolumità, la salvaguardia idraulica del territorio, la sorveglianza dei corsi d’acqua nonché l’individuazione di scenari ottimali di bacino e la realizzazione degli interventi necessari, anche in amministrazione diretta, e allo scopo di valorizzare al meglio ogni goccia preziosissima di acqua”.

