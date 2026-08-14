Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso all’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso il proprio ringraziamento al personale sanitario lombardo impegnato nell’assistenza ai ragazzi rimasti feriti nell’incendio di Crans-Montana.

“Ho ricevuto una telefonata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – spiega l’assessore Bertolaso – che ha voluto esprimere il suo ringraziamento a tutto il personale di Niguarda, del Policlinico, di AREU e a tutti coloro che fanno parte del sistema sanitario regionale per come hanno saputo occuparsi dei ragazzi ustionati nell’incendio di Crans-Montana”.

“Il Presidente – prosegue Bertolaso – mi ha pregato di riportare i suoi ringraziamenti a tutti coloro che, in questi mesi, hanno lavorato con professionalità, competenza e umanità per garantire loro cure e assistenza. È un riconoscimento che rivolgo con grande orgoglio a tutte le donne e gli uomini del nostro sistema sanitario”.

Il ringraziamento del Capo dello Stato rappresenta un importante riconoscimento al lavoro della rete sanitaria lombarda, che fin dalle prime fasi dell’emergenza ha garantito assistenza, cure specialistiche e presa in carico ai giovani coinvolti nel grave incidente.