“Una sorpresa davvero bellissima. Il Presidente, come primo passo della sua visita qui a Milano in occasione dell’inizio delle Olimpiadi invernali, ha voluto dare un segno chiaro venendo all’ospedale Niguarda per incontrare i ragazzi feriti, i loro genitori e per ringraziare e salutare il personale medico, gli infermieri e tutti chi si sta dedicando, giorno e notte, a questi giovani”. Così, sui canali di Lombardia Notizie TV, l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, commenta la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella mattinata di lunedì 2 febbraio 2026, all’ospedale Niguarda di Milano dove ha incontrato i giovani feriti e i loro familiari della tragedia di Crans-Montana, oltre al personale sanitario della struttura.

Bertolaso: una visita piena di messaggi e significato

“È stata una visita – ha proseguito Bertolaso – piena di messaggi, di significato, di partecipazione che ovviamente ha reso tutti entusiasti. Questo incontro ha caricato tutto il personale, procurando grandi emozioni. I genitori erano molto commossi, hanno parlato con il Presidente della Repubblica come se fosse il loro padre. Tutto è stato molto spontaneo, molto sincero. Anche l’incontro con i medici e gli infermieri, a tratti commovente, perché il nostro Presidente ovviamente si è rivolto loro con parole di grande gratitudine e di elogio a nome di tutti gli italiani in un ospedale pubblico. Un ospedale della sanità pubblica fra i migliori d’Italia”.

Giovani pazienti seguono percorso di cura

Guardando alle condizioni dei giovani ricoverati, l’assessore Bertolaso ha spiegato: “Stanno seguendo il loro decorso. Alcuni sono stati trasferiti nel ‘Centro ustioni’. Tre, sono i ragazzi ancora in rianimazione, quindi sono i casi più gravi. Poi un altro ragazzo è stato trasferito al Policlinico la settimana scorsa. Piano piano, dunque, ci stiamo avvicinando al traguardo che, come sapete, è l’obiettivo che perseguiamo dal giorno in cui siamo andati a prendere questi ragazzi in Svizzera”.

