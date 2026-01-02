Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Salute
  • Ottimizzato per il web da: Moreno Gussoni
  • Ottimizzato per il web da: Moreno Gussoni

Crans-Montana, Niguarda attiva posti letto aggiuntivi per feriti

Elicottero che atterra a Niguarda dove sono ricoverati i feriti di Crans-Montana per accogliere i quali i vertici sanitari hanno illustrato le misure organizzative

Illustrata l'organizzazione per l'accoglienza dei feriti in Svizzera

Nel corso del punto stampa all’ospedale Niguarda, i vertici sanitari della struttura hanno illustrato l’organizzazione dell’accoglienza, il percorso assistenziale e l’attività chirurgica avviata per i giovani italiani feriti nella tragedia di Crans-Montana.

Zoli: come noi sanitari di Niguarda ci siamo organizzati per pazienti da Crans-Montana

Alberto Zoli“Il Centro ustioni di Niguarda – ha detto Alberto Zoli, direttore generale ASST Ospedale Niguarda – ha ampliato la propria capacità ricettiva, arrivando a 16 posti letto, anche per pazienti che necessitano di ventilazione assistita, rispetto ai 12 abitualmente disponibili. Sono garantite, inoltre, terapie intensive e sale operatorie, in modo da poter accogliere già nella giornata di venerdì 2 gennaio 2026 altri quattro pazienti. La maggior parte dei giovani trasferiti o in arrivo è residente in Lombardia, tra Milano, Como e altre aree della regione. I trasferimenti avvengono esclusivamente sulla base della stabilità clinica e della possibilità di trasporto verso questo hub specialistico“.

Preis: operazione per due dei tre giovani

Franz Wilhelm Baruffaldi Preis“Nella mattinata del 2 gennaio 2026 – ha aggiunto Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore Centro ustioni Ospedale Niguarda – abbiamo operato uno dei tre giovani ricoverati, quello con la maggiore estensione di superficie corporea ustionata. Intervenire precocemente è fondamentale: il paziente è ora stabile ed è rientrato in terapia intensiva. Contiamo di rioperarlo per rimuovere completamente il tessuto necrotico ed evitare complicanze infettive”.

“Nel pomeriggio del 2 gennaio – ha continuato – ci occuperemo della giovane paziente, che presenta una lesione importante a una mano. Le sale operatorie resteranno operative anche nel fine settimana per continuare gli interventi sui pazienti più gravi. Il terzo ragazzo, il meno grave, è in fase di medicazione e non necessita di intervento chirurgico. Per i pazienti ancora in Svizzera, attendiamo di valutarli direttamente per definire la gravità delle ustioni”.

Galbiati: prima valutazione in shock room del Pronto soccorso

Filippo Galbiati“All’arrivo dei pazienti che giungono in elicottero – ha detto Filippo Galbiati, direttore Medicina d’urgenza e Pronto soccorso del Niguarda – viene effettuata una valutazione immediata nella shock room del Pronto soccorso. Si tratta di pazienti critici che necessitano di definire rapidamente l’estensione delle ustioni e di escludere traumi interni. Le TAC adiacenti alla shock room ci permettono di completare gli accertamenti in urgenza”.

“Abbiamo attivato – ha concluso – équipe dedicate, composte da rianimatori, medici d’urgenza, chirurghi del trauma team, chirurghi plastici e specialisti del Centro ustioni. Nella gestione dei primi tre pazienti erano impegnati oltre 25 sanitari, con una risposta immediata e significativa da parte del personale”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima