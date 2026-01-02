LNews-CRANS-MONTANA, PROTEZIONE CIVILE: COLONNA MOBILE LOMBARDIA INVIA EQUIPE DI PSICOLOGHE EMERGENZA

ASSESSORE LA RUSSA: SUPPORTO AI FAMILIARI FONDAMENTALE, GRAZIE A VOLONTARI E OPERATORI

(LNews – Milano, 2 gen) È arrivata a Crans-Montana l’équipe di psicologhe dell’emergenza inviata dalla Colonna mobile regionale della Protezione civile di Regione Lombardia per fornire supporto ai familiari delle vittime e ai feriti coinvolti nella tragedia svizzera.

“La Protezione civile lombarda si è attivata immediatamente – dichiara l’assessore regionale alla Protezione civile, Romano La Russa – per garantire il proprio sostegno, anche attraverso le diverse specializzazioni del volontariato. In coordinamento con il Dipartimento nazionale di Protezione civile, abbiamo disposto l’invio di due squadre di psicologhe dell’emergenza per offrire un supporto psicologico qualificato ai familiari delle vittime e ai sopravvissuti coinvolti nella tragedia”.

L’équipe è composta dalle psicologhe lombarde Daniela Brivio, fondatrice e presidente di SIPEM SoS Lombardia OdV, Daniela Longoni, Anna Rosa Moro e Caterina Montalbano. “Ci siamo mobilitate immediatamente per garantire un intervento professionale tempestivo di sostegno emotivo, ascolto e contenimento del trauma – spiega Brivio – sia presso gli ospedali che accolgono i feriti, sia nei punti di raccolta e informazione per i familiari in attesa di notizie”.

SIPEM SoS Lombardia OdV è parte integrante della Colonna mobile regionale del sistema di Protezione civile di Regione Lombardia.

“Ringrazio le volontarie di SIPEM, la Protezione civile lombarda e tutti gli operatori e i soccorritori di AREU – conclude l’assessore La Russa – impegnati nell’assistenza alle persone coinvolte nell’incendio”. (LNews)

