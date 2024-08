Nuovo passo avanti nell’Accordo di Programma finalizzato al recupero del complesso storico monumentale della Fabbrica di Crespi d’Adda (patrimonio universale Unesco), nonché all’adeguamento delle infrastrutture viarie, della sosta e degli spazi verdi, volte a migliorare la situazione del traffico veicolare nell’area di Capriate San Gervasio e Brembate (BG).

Le risorse messe in campo

“Regione Lombardia – spiega l’assessore regionale a Enti locali e Programmazione negoziata, Massimo Sertori – con una delibera di Giunta ha stanziato ulteriori 100.000 euro, in aggiunta ai 2,8 milioni di euro già messi in campo, a copertura dei costi dei materiali per la realizzazione degli interventi previsti, a valenza sovracomunale e a corredo della viabilità generale”. I restanti 100.000 euro di extra costi saranno assicurati dalla Provincia di Bergamo, così come progettazione, appalto e realizzazione degli interventi.

Gli interventi

Questi gli interventi finanziati, di importo complessivo pari a 3 milioni di euro.

– L’interconnessione Autostrada A4 – adeguamento rotatoria esistente.

– La doppia corsia in uscita direzione casello rotatoria SP n. 184.

– La sistemazione della rotatoria di accesso a Minitalia – corsia di accesso a Leolandia.

“Si tratta – continua l’assessore Sertori – di interventi che efficientano l’accesso al complesso monumentale di Crespi d’Adda e mirano anche a un sostanziale miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale sul territorio regionale. Ancora una volta gli strumenti di programmazione negoziata regionale si rivelano fondamentali per rispondere ad una reale necessità del territorio”.

La delibera è stata approvata con il concerto dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi: “Prosegue l’impegno – afferma l’assessore Terzi – per un’area di grande importanza sotto il profilo storico, economico e turistico. Gli interventi sono strategici per la messa in sicurezza dal punto di vista viabilistico, oltre che per una gestione più funzionale dei flussi veicolari. La Regione c’è e questo ulteriore stanziamento segnala, una volta di più, la nostra vicinanza al territorio bergamasco”.