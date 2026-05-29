“Il dialetto milanese è importante, recuperiamolo perché fa bene a tutti”. Questo l’appello del cantante e musicista Fabio Treves lanciato da Palazzo Lombardia.

Il celebre armonicista blues, detto il ‘Puma di Lambrate’, ha sottolineato il suo legame con la lingua locale: “La parlo, la utilizzo di tanto in tanto per esempio con i giovani perché affascina subito: appena si usano espressioni come ‘fa balà l’oecc’ o ‘caneda de veder’ si attira l’interesse dell’interlocutore. Ai tanti ‘marturot dell’uratori’ spiego il significato di questi modi di dire, come nascono e perché. È una forma di insegnamento che richiama la nostra storia”.

L’iniziative di Regione Lombardia e Fondazione Treccani

Con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio linguistico lombardo, Regione in collaborazione con la Fondazione Treccani ha promosso il progetto LumbarDialett, lanciato oggi nel corso della Festa della Lombardia. L’iniziativa parte dall’interazione diretta con i cittadini: Regione ha attivato un sito per la raccolta di parole, modi di dire o espressioni dialettali dei diversi territori.

Sul sito https://www.regione.lombardia.it/lumbardialett è già possibile partecipare e condividere vocaboli o frasi. Il materiale raccolto sarà valutato da un Comitato scientifico congiunto tra Regione Lombardia e Fondazione Treccani.