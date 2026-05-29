Lombardia, la terra del ‘qui puoi’

Festeggiare la Lombardia significa, prima di tutto, celebrare le possibilità. Quelle grandi, che cambiano una vita, ma anche quelle piccole e quotidiane che danno sapore alle giornate. Non è un caso che il motto della Regione sia “Qui puoi”. Perché, a volte, bastano due parole per raccontare un territorio intero. Proprio nella giornata dedicata alla Festa della Lombardia abbiamo rivolto una domanda semplice alle tante persone che, incuriosite, hanno visitato gli stand: “In Lombardia, qui puoi…?”.

La risposta più immediata arriva senza esitazioni: “Tutto”. Una parola spontanea, quasi istintiva. Ma dentro quel “tutto” ci sono storie, emozioni, abitudini e sogni differenti. E allora abbiamo continuato ad ascoltare.

C’è chi pensa ai sapori di casa, mostrando con orgoglio una fetta di formaggio appena tagliata: “Solo qui puoi mangiarlo”. E chi sorride dicendo: “Dove posso mangiare la cassoeula se non in Lombardia?”.

Per altri, la Lombardia è il luogo delle passioni e del tempo libero. “Qui puoi fare una passeggiata sul Resegone”, racconta un visitatore. “Qui puoi visitare il Salone del Mobile”, aggiunge un altro. E poi Martina: “Qui puoi assistere a un balletto al Teatro La Scala”.

Da Tamara, poco più che ventenne, arriva invece una risposta inattesa: “Qui puoi sentirti te stesso”.

Ed è proprio in quel momento che quel primo “tutto” acquista il suo significato più autentico. Perché la Lombardia, nelle parole di chi la vive ogni giorno, non è soltanto un luogo di opportunità. È uno spazio in cui ciascuno può trovare la propria strada, realizzare un sogno e far sentire la propria voce.