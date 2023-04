Disabilità sensoriale e inclusione scolastica, dalla Regione 11,5 milioni

Disabilità sensoriale e inclusione scolastica in Lombardia, dalla Regione in arrivo 11,5 milioni di euro per l’anno 2023-2024 destinati a giovani con disabilità sensoriale residenti su tutto il territorio regionale.

Disasbilità sensoriale e inclusione scolastica in Lombardia

La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, ha infatti approvato le linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale per l’anno 2023/2024.

Integrazione e inclusione scolastica dei giovani con disabilità in Lombardia

“Si tratta di un provvedimento – ha affermato l’assessore Lucchini – con cui intendiamo garantire lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica. Abbiamo quindi messo a disposizione 11,5 milioni di euro per gli studenti con disabilità sensoriale su tutto il territorio di Regione Lombardia. La nostra priorità è quella di potenziare i processi di integrazione di bambini, studenti e allievi che consenta un’effettiva integrazione anche delle loro famiglie. Un doveroso ringraziamento lo rivolgo alle associazioni lombarde. Il percorso avviato ci ha permesso di definire al meglio un provvedimento in grado di rispondere alle esigenze e ai bisogni dei ragazzi”.

Confronto

“Grazie al costante monitoraggio sull’applicazione delle linee guida regionali e al confronto con Ats, Anci e il Tavolo regionale per la disabilità, abbiamo voluto proseguire nel percorso virtuoso. Nell’ottica – ha ricordato l’assessore – di miglioramento dei servizi. Abbiamo introdotto ulteriori elementi di qualificazione degli interventi finalizzati a garantire agli studenti percorsi inclusivi sempre più aderenti ai singoli bisogni”.

“Per Regione Lombardia, una scuola inclusiva – ha concluso l’assessore Lucchini – è una scuola migliore per tutti”.