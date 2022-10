Lago di Annone, ok all’accordo per riqualificare zona ex Mexico a Civate

La Giunta della Lombardia ha approvato l’adesione della Regione all’Accordo Locale Semplificato, proposto dal Comune di Civate (LC) per l’intervento di ricostruzione del fabbricato e la riqualificazione area a verde (ex Mexico) in località Isella.

L’investimento di Regione Lombardia

L’insieme degli interventi comporta una spesa complessiva di 1,1 milioni di euro. Di questi, Regione Lombardia stanzierà un contributo di 900.000 euro e il Comune di Civate la restante quota di 200.000 euro.

L’intervento riqualifica la sponda del Lago di Annone Brianza

“In particolare, l’accordo prevede – spiega Massimo Sertori che ha la delega alla programmazione negoziata regionale – la ricostruzione di un edificio di due piani fuori terra da destinare in parte a sede di associazioni locali e in parte a bar/caffetteria e la riqualificazione dell’area esterna che comprende zona gioco per bimbi e percorso benessere/fitness. Riconsegneremo a cittadini e turisti l’area situata lungo la sponda del lago di Annone. Parliamo di una zona di grande valenza turistica, completamente riqualificata”.

Accordo ex Mexico Civate: il rilancio del territorio

“Un’operazione – conclude Sertori – che concorrerà al rilancio di questo territorio. E che inevitabilmente avrà ricadute positive anche sull’economia locale”.