Il fascino dei laghi lombardi, i paesaggi che catturano l’attenzione di un crescente flusso di turisti e visitatori, la musica nelle sue più ampie declinazioni di generi che spaziano dal blues al pop alla canzone d’autore, spettacoli e eventi a partecipazione gratuita per ognuno dei 26 appuntamenti del Festival dei laghi lombardi che dal 4 giugno al 27 settembre coinvolge 5 province lombarde (Varese, Brescia, Bergamo, Lecco, Sondrio) e altre 2 regioni confinanti: Piemonte con Verbano-Cusio-Ossola e Svizzera con Lugano. Anteprima della kermesse il 30 maggio al Castello Oldofredi di Iseo (BS) con un omaggio a Nanni Svampa, comico e cantante, ex componente del gruppo ‘I Gufi‘.

L’iniziativa, giunta alla sua nona edizione, è stata presentata a Palazzo Lombardia dal presidente della Regione Attilio Fontana insieme all’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso e ad alcuni dei protagonisti che parteciperanno agli eventi del festival la cui direzione artistica è curata da Francesco Pellicini: l’attore comico Massimo Boldi, insignito lo scorso anno con il riconoscimento più alto della Regione Lombardia, il Premio Rosa Camuna alla carriera, Flavio Premoli, ex tastierista della Premiata Forneria Marconi, il bluesman Fabio Treves.

Fontana: la nostra vocazione turistica si è consolidata con le Olimpiadi Milano Cortina 2026

“La Lombardia – ha commentato il presidente Fontana – sta conoscendo un boom di presenze turistiche nelle località dei laghi, come attestato dagli ultimi dati sul ponte pasquale. La nostra vocazione turistica si è consolidata e incrementata con le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 che hanno fatto registrare un aumento delle presenze di circa il 15%. Non sono solo i grandi eventi a trainare, sono anche le iniziative radicate sul territorio a creare occasioni di crescita duratura: l’attrattività crescente delle destinazioni diffuse e dei centri minori è frutto della virtuosa capacità di enti e associazioni di generare un’offerta di qualità e varietà. Il Festival dei laghi è un ottimo esempio, in quanto è strutturato su una virtuosa rete tra operatori, comuni, attori istituzionali e associazioni in Lombardia e fuori dai confini (Piemonte e Svizzera)”.

“Mi fa piacere ringraziare – ha concluso il governatore – l’Associazione festival del teatro e della comicità per aver riunito in una grande kermesse tante anime come teatro, musica, poesia, letteratura, comicità, tutti gli artisti coinvolti e, in particolare, Massimo Boldi che dal conferimento della Rosa Camuna nel 2025 è ancora più emblema di identità lombarda”.

Caruso: un festival diffuso che racconta anche i piccoli borghi e le identità dei territori

“Il Festival dei Laghi è diventato un appuntamento fisso per la Lombardia – ha sottolineato l’assessore Caruso – perché rappresenta uno strumento prezioso per valorizzare la creatività, l’arte e la musica, ma anche per promuovere il nostro patrimonio culturale. Si tratta di un festival diffuso che coinvolge più province della Regione e che, attraverso i suoi appuntamenti, racconta non solo i laghi, ma anche i piccoli borghi, le comunità locali e le identità dei territori. Manifestazioni come questa permettono anche di riscoprire una regione che, oltre alla sua bellezza naturale, si conferma una delle realtà culturali più dinamiche del Paese”.

La nona edizione del Festival dei laghi lombardi

La manifestazione è sostenuta da Regione Lombardia insieme a Fondazione Cariplo e Fondazione Comunità del Varesotto e entra nel vivo dal 4 giugno sulle sponde del Lago Maggiore, con una serie di appuntamenti che per 4 giorni avranno come protagonista Luino (VA), in stretta sinergia con il Festival del teatro e della comicità Città di Luino.

Si comincia con il dialogo tra Mogol, Flavio Premoli, Diego Pisati e Francesco Pellicini. Il 5 giugno spazio all’incontro dedicato a Giovanni Reale e, in serata, al concerto della Treves Blues Band. Il 6 giugno saranno protagonisti Piero Chiara e Vittorio Sereni con Andrea Vitali, Francesca D’Alessandro e Stefano Bruno Galli, seguiti dalla serata ‘20 anni di Festival tra musica e cabaret‘ con Cochi Ponzoni, Massimo Boldi, Giorgio Conte, Flavio Sala, Alessandra Faiella, Stefano Chiodaroli, Max Cavallari, Max Pisu e Alberto Patrucco. Il 7 giugno il festival ricorderà Dario Fo con Mario Pirovano e Giordano Bruno Guerri, proporrà l’omaggio a Gigi Riva con Nicola Riva e Paolo Piras e si concluderà con la proiezione del documentario ‘The Rise of Espresso‘.

Un grande concerto di laghi, luoghi unici di incantevole bellezza

“La nona edizione del Festival dei laghi Lombardi è particolarmente ricca – spiega il direttore artistico Pellicini – perché, oltre a Luino, la manifestazione proseguirà poi in ben 22 date di scena con spettacoli e grandi artisti sui laghi di Garda, Maggiore, Lario, Iseo e Ceresio. Un grande concerto di laghi, luoghi unici di incantevole bellezza”.

In questo quadro, torna anche ‘Io sono lago‘, il docufilm scritto da Francesco Pellicini e diretto da Thomas Graziani, nato per suggellare l’indissolubile legame tra anima e acqua, per celebrare un luogo del cuore, carico di suggestioni. Il film documentario comprende venti interviste “d’autore”, da Davide Van De Sfroos a Massimo Boldi, da Max Cavallari a Enzo Iacchetti, da Alessandra Faiella ad Andrea Vitali, solo per citare alcuni artisti. Gli appuntamenti con il docufilm sono ad agosto, rispettivamente l’8 a Cannero Riviera (in Piemonte), l’11 a Montegrino Valtravaglia (VA) e il 14 a Lavena Ponte Tresa (VA).

Tutti gli altri appuntamenti del festival sono disponibili sul sito www.festivaldeilaghi.com.