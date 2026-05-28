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Regio Insubrica guarda a frontalieri e mobilità transfrontaliera

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Mobilità transfrontaliera, fiscalità frontalieri e Programma di cooperazione Italia-Svizzera Interreg, con l’aggiornamento delle proposte per il periodo 2021-2027 e un focus su quelle del 2028-2034, i temi trattati dall’Ufficio di presidenza della Comunità di lavoro della Regio Insubrica riunito congiuntamente al Comitato Direttivo nella sede della Regio alla presenza del presidente di turno, e assessore a Enti locali e ai Rapporti con la Confederazione elvetica di Regione Lombardia, Massimo Sertori.

Sono intervenuti il Consigliere di Stato del Cantone Ticino Norman Gobbi, il sottosegretario alla Presidenza di Regione Piemonte, Alberto Preioni, e i presidenti delle Province di Como, Varese e Verbano-Cusio-Ossola.

“Sulla mobilità – ha detto Massimo Sertori – la Regio saluta favorevolmente l’avvio dell’iter di ratifica da parte del Parlamento italiano dell’Accordo bilaterale sul cabotaggio per il trasporto pubblico transfrontaliero su gomma, firmato tra i Governi di Italia e Svizzera a ottobre 2024 e volto a sostenere una maggiore cooperazione tra Piemonte, Lombardia e Cantone Ticino nella direzione di una mobilità pubblica più sostenibile e integrata”.

Sul tema, riguardo alla circolazione ferroviaria, il Cantone e le Regioni rinnovano l’auspicio che la pianificazione strategica consenta il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Memorandum of Understanding (MoU) firmato nel 2023 tra Svizzera e Italia, concernente la cooperazione bilaterale nella realizzazione delle opere di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e dei servizi di trasporto ferroviario entro il 2035.

La riunione ha altresì affrontato, nell’ambito delle tematiche ambientali, il tema del declassamento del grado di protezione della specie lupo a livello della Convenzione di Berna da “strettamente protetto” a “protetto”. In questo caso, l’Ufficio presidenziale, rivolgendosi formalmente per iscritto ai rispettivi ministeri dell’Ambiente, ha auspicato un coordinamento a livello statale e ritiene necessario includere le Regioni e i Cantoni di frontiera interessati, in particolare per condividere le esperienze in merito ai metodi di contrasto adottati e le azioni su individui ibridi cane-lupo, tutelando allo stesso tempo l’ambiente e la biodiversità.

“L’Ufficio presidenziale – ha sottolineato Sertori – ha altresì dato preavviso favorevole al Conto Consuntivo 2025 e ai Preventivi 2026-2027 e valutato le domande di patrocinio e contributo dei progetti di terzi portati all’attenzione della Regio Insubrica, patrocinando e finanziando nove progetti in ambito culturale, artistico, sportivo e turistico”.

Definita anche la data dell’assemblea generale 2026: sarà il 24 settembre a Domodossola, presso il Collegio Rosmini, dove avrà luogo, nell’ambito della ricorrente annuale rotazione, il passaggio di Presidenza per l’anno 2026-2027, da Regione Lombardia a Regione Piemonte.

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