Regione Lombardia partecipa al Festival delle Regioni, in corso a Firenze, con progetti, esperienze e proposte anche nei settori dello sviluppo economico, dei trasporti, dello sport e delle politiche giovanili. La manifestazione rappresenta un’importante occasione di confronto tra le istituzioni regionali per condividere buone pratiche, rafforzare la collaborazione tra territori e valorizzare il ruolo delle Regioni nella crescita del Paese, avvicinando al tempo stesso le istituzioni ai cittadini.

La Lombardia protagonista al Festival delle Regioni

Il vicepresidente e assessore al Bilancio di Regione Lombardia, Marco Alparone, ha sottolineato il valore del Festival come momento di condivisione e progettazione concreta per il futuro del Paese. “Le Regioni – ha detto – sono il motore d’Italia e possono contribuire allo sviluppo nazionale mettendo in comune esperienze e modelli virtuosi”. Tra i temi affrontati anche il protocollo d’intesa con Cassa Depositi e Prestiti, discusso nell’ambito della Commissione Affari finanziari coordinata da Alparone, per rafforzare il contributo delle amministrazioni regionali allo sviluppo economico. “La Lombardia – ha inoltre evidenziato il vicepresidente – intende valorizzare le proprie esperienze non in una logica di competizione, ma come opportunità da condividere con gli altri territori”.

Confronto e sinergia per le nuove sfide dei trasporti

L’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, intervenuto alla Commissione Trasporti, ha rimarcato l’importanza della collaborazione tra le Regioni per affrontare le trasformazioni del settore, a partire dall’innovazione tecnologica. Tra gli interventi realizzati in Lombardia ha ricordato il rinnovo della flotta di treni e autobus, gli investimenti nell’innovazione e il percorso verso la bigliettazione digitale. Il confronto proseguirà a Milano il 19 e 20 novembre 2026, quando Regione Lombardia ospiterà, per il secondo anno consecutivo, gli Stati generali dei Trasporti, con la partecipazione di tutte le Regioni italiane. L’appuntamento sarà dedicato alla condivisione di esperienze e strategie per migliorare i servizi e rispondere alle esigenze dei cittadini.

Modello d’eccellenza per sport e giovani

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, ha illustrato le iniziative regionali per promuovere la pratica sportiva, sostenere le nuove generazioni e favorire l’inclusione. Tra i progetti citati, Skipass Lombardia, lo strumento che mette in rete i comprensori sciistici regionali, e l’accordo quadro sottoscritto con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per favorire l’avviamento allo sport delle persone con disabilità. Picchi ha evidenziato la capillarità del sistema sportivo lombardo e l’importanza di mettere a disposizione dei cittadini strumenti concreti per ampliare le opportunità di partecipazione. Il Festival, con i suoi incontri istituzionali e gli appuntamenti aperti al pubblico, rappresenta inoltre un’occasione per far conoscere le attività regionali e rafforzare il rapporto con i territori.

Tra Lombardia e Toscana rapporto storico ed economico fondamentale

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha richiamato il valore del regionalismo cooperativo e della collaborazione tra territori. “Le Regioni devono farsi conoscere e collaborare. Credo fortemente in un regionalismo cooperativo e di prossimità“. Giani ha quindi evidenziato il legame economico tra Lombardia e Toscana, ricordando il peso della Lombardia come motore economico nazionale e le strette interconnessioni tra i rispettivi tessuti imprenditoriali. Un rapporto che affonda le radici anche nella storia e nella cultura italiana. Il presidente toscano ha citato Leonardo da Vinci, nato e formatosi in Toscana e protagonista della stagione milanese alla corte di Ludovico il Moro, e Alessandro Manzoni, che si recò a Firenze per lavorare alla lingua dei Promessi Sposi. “Esempi di una reciprocità storica e culturale – ha concluso Giani – che continua ad arricchire il rapporto tra i due territori e l’intero Paese”.

Il Festival delle Regioni si conferma così uno spazio di dialogo e collaborazione nel quale valorizzare le esperienze locali, condividere progetti e individuare strategie comuni per affrontare le sfide economiche e sociali dell’Italia.