Festività natalizie a Palazzo Lombardia, vero boom di presenze

Grande successo per le proposte offerte dalla Regione, a Palazzo Lombardia, in occasione delle festività natalizie: circa 30.000 i visitatori al Belvedere ‘Silvio Berlusconi’ e oltre 40.000 i pattinatori che, dal 3 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, si sono esibiti sulla pista del ghiaccio più grande di Milano.

“Numeri importanti – commenta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – che certificano l’apprezzamento per le nostre iniziative in questo periodo dell’anno. Moltissimi i lombardi presenti, ma numerosi anche i turisti, particolarmente attratti da nostro Belvedere”.

Le festività natalizie a Palazzo Lombardia un vero successo

“Al 39° piano di Palazzo Lombardia – spiega l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – grande attenzione, oltre che per un panorama unico e inimitabile, anche per le proposte del giovane artista Pietro Terzini che ha scelto il nostro skyline per dar spazio alle sue nuove installazioni”. Bene, poi, le mostre di IsolaSET con le opere di Andy Warhol e Cai Wanlin e numerosi pezzi di design, arte e moda di Gaetano Pesce, Flavio Lucchini, Diego Gugliermetto e Pasquale Bonfilio.

Laboratori per i più piccoli e ‘Omaggio a Pozzetto’

Per i più piccoli, un successo le attività di intrattenimento, con giochi di gruppo e laboratori a tema.

Infine, per l’Epifania, ‘Omaggio a Pozzetto’, all’auditorium Testori con tante risate con 3 dei film del grande attore lombardo. In successione, infatti, le proiezioni degli indimenticabili ‘È arrivato mio fratello’, ‘Un povero ricco’ e de ‘Il ragazzo di campagna’.