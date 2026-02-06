Logo Regione Lombardia

Olimpiadi 2026, la fiamma olimpica nella piazza della Regione

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’assessore agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, e il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, accolgono il passaggio della torcia olimpica di Milano Cortina 2026 in piazza Città di Lombardia

Fontana: un entusiasmo eccezionale, siamo oltre il ‘ghe sem’

“Un’ulteriore emozione per me e per le moltissime persone che hanno voluto raggiungere la nostra piazza della Regione per partecipare a un momento, quello della fiamma olimpica, che è qualcosa di più di un semplice e formale rito. Qui si respira veramente l’atmosfera, il valore, il significato delle Olimpiadi: la cosa che fa piacere è vedere l’entusiasmo eccezionale di tanti cittadini coinvolti da questi valori”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando, insieme all’assessore regionale alla Montagna, Massimo Sertori, in piazza Città di Lombardia, alla partenza della torcia olimpica dal Palazzo della Regione. Tedofora, per l’occasione, Silvia Parente, atleta milanese, oro alle Paralimpiadi di Torino 2006 nello slalom gigante.

Fiamma olimpica in piazza Regione: ‘ghe sem’

“Ora – ha proseguito il governatore – siamo oltre il ‘ghe sem’, lo slogan che fa da contorno a tutta la nostra piazza, ormai siamo dentro. Alcune gare sono già iniziate e abbiamo testato in maniera concreta il Pala Santa Giulia con un grande successo di pubblico e la soddisfazione degli atleti”.
