Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria

LNews-Foto. PARALIMPIADI 2026, ARRIVO FIAMMA IN PIAZZA DUOMO. FONTANA E ALPARONE: EVENTO DA ONORARE CON IL MASSIMO IMPEGNO

(LNews – Milano, 25 feb) “Dopo il grande successo ottenuto dalle Olimpiadi, siamo pronti a bissare il risultato anche con le Paralimpiadi. Un evento che merita la stessa attenzione di quanto abbiamo potuto apprezzare durante gli eventi di Milano e della Valtellina e che, ne sono certo, regalerà soddisfazioni importanti a livello agonistico per tutti gli atleti azzurri”. Così il presidente della Giunta regionale, Attilio Fontana, in occasione dell’arrivo della della Fiamma dei Giochi Paralimpici  in piazza Duomo.  All’evento è intervenuto anche il vicepresidente e assessore al Bilancio, Marco Alparone, che dal palco della piazza ha dichiarato: “Le nostre Olimpiadi diffuse continuano nel segno della condivisione. Il mio sogno è che un giorno si arrivi ad organizzare un’unica grande manifestazione dove gli atleti possano gareggiare ognuno con il proprio talento. Questa è un’altra legacy, al di là di quelle che abbiamo indicato in questi mesi, che esprime il desiderio di stare insieme, di partecipare, di vivere emozioni guardando agli sportivi che si sfidano come esempi in grado di insegnarci come, e ancor di più un paralimpico, si possa considerare la partecipazione alle Paralimpiadi un importante traguardo”. “Le Olimpiadi quindi continuano – ha proseguito Alparone – sono un successo straordinario. Lo sport ci insegna che non esistono barriere, gli atleti provenienti da tutto il mondo portano e condividono un importante messaggio di pace”.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, Martina Riva, assessore allo Sport del Comune di Milano e Ivan Bolserini, delegato del Cip (Comitato Italiano Paralimpico). In piazza una folla numerosa e curiosa ha seguito gli interventi istituzionali e scattato selfie con Milo e Tina e con Flo. (LNews)

ben
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima