LNews-Foto. PARALIMPIADI 2026, ARRIVO FIAMMA IN PIAZZA DUOMO. FONTANA E ALPARONE: EVENTO DA ONORARE CON IL MASSIMO IMPEGNO

(LNews – Milano, 25 feb) “Dopo il grande successo ottenuto dalle Olimpiadi, siamo pronti a bissare il risultato anche con le Paralimpiadi. Un evento che merita la stessa attenzione di quanto abbiamo potuto apprezzare durante gli eventi di Milano e della Valtellina e che, ne sono certo, regalerà soddisfazioni importanti a livello agonistico per tutti gli atleti azzurri”. Così il presidente della Giunta regionale, Attilio Fontana, in occasione dell’arrivo della della Fiamma dei Giochi Paralimpici in piazza Duomo. All’evento è intervenuto anche il vicepresidente e assessore al Bilancio, Marco Alparone, che dal palco della piazza ha dichiarato: “Le nostre Olimpiadi diffuse continuano nel segno della condivisione. Il mio sogno è che un giorno si arrivi ad organizzare un’unica grande manifestazione dove gli atleti possano gareggiare ognuno con il proprio talento. Questa è un’altra legacy, al di là di quelle che abbiamo indicato in questi mesi, che esprime il desiderio di stare insieme, di partecipare, di vivere emozioni guardando agli sportivi che si sfidano come esempi in grado di insegnarci come, e ancor di più un paralimpico, si possa considerare la partecipazione alle Paralimpiadi un importante traguardo”. “Le Olimpiadi quindi continuano – ha proseguito Alparone – sono un successo straordinario. Lo sport ci insegna che non esistono barriere, gli atleti provenienti da tutto il mondo portano e condividono un importante messaggio di pace”.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, Martina Riva, assessore allo Sport del Comune di Milano e Ivan Bolserini, delegato del Cip (Comitato Italiano Paralimpico). In piazza una folla numerosa e curiosa ha seguito gli interventi istituzionali e scattato selfie con Milo e Tina e con Flo. (LNews)

