Inaugurata la Fiera ‘Agri Travel’ Bergamo. Franco: evento internazionale

Inaugurata alla Fiera di Bergamo ‘Agri & Slow Travel Expo – Fiera dei Territori’, salone internazionale che promuove il turismo ‘lento’ e sostenibile in programma fino al 18 febbraio. Al taglio del nastro ha partecipato l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

Formula vincente

“Regione Lombardia – ha sottolineato Franco – è orgogliosa di questo evento che da anni è punto di riferimento a livello internazionale per gli operatori e il grande pubblico. Ed è proprio questa la formula vincente: far incontrare l’offerta e la domanda e creare uno spazio in cui l’una incentivi l’altra, in uno scambio che diventa un arricchimento per tutti”.

Borghi e tradizioni

L’assessore Franco ha sostenuto fino dall’inizio lo sviluppo di questo evento giunto alla nona edizione. “Qui abbiamo dato vita – ha evidenziato – a un nuovo modo di pensare la nostra bellissima Italia. Non più solo grandi attrazioni e città capoluogo, ma piccoli borghi e tradizioni gastronomiche, natura vissuta ‘slow’ e sport. Il viaggio diventa così emozione, esperienza e contatto diretto con i territori”.

Supporto concreto ai territori

“A proposito di accoglienza – ha proseguito Franco – desidero anche porre l’accento su un aspetto che riguarda direttamente il mio assessorato. Attraverso gli investimenti regionali nell’housing sociale, sosteniamo i territori assicurando alloggi per le persone che lavorano nell’ambito dei servizi ai cittadini, ma che faticano ad accedere al mercato degli affitti privati. Il bando di Regione Lombardia da 14 milioni di euro va in questa direzione. Ed è importante per tutti i territori, anche per le zone montane o i piccoli borghi che hanno riscoperto una vocazione turistica”.

doz