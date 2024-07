Autonomia, Fontana alla bicamerale: grande opportunità per l’Italia

Si è riunita a Milano la Commissione bicamerale per le Questioni Regionali, presieduta dal Senatore Francesco Silvestro, con l’obiettivo di proseguire le indagini conoscitive sui Lep (Livelli essenziali delle prestazioni) in seguito all’approvazione della legge sull’Autonomia differenziata.

Alla riunione, convocata in Prefettura a Milano, è intervenuto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Presidente Fontana: su Autonomia la Lombardia pronta da tempo

“La Lombardia – ha evidenziato il governatore – è pronta da tempo sul tema dell’Autonomia, fin dalle interlocuzioni avute negli anni con i precedenti governi. L’ho ribadito incontrando il presidente della commissione, ricostruendo anni di confronti con gli esecutivi che si sono succeduti, compresa una serie di lettere scambiate con il ministro Boccia con il quale stavamo entrando nel merito delle competenze”.

Una trattiva, quindi, avviata con i governi presieduti da quelle forze politiche che oggi si schierano contro l’Autonomia, sulla quale i cittadini lombardi si sono espressi votando il referendum dell’ottobre 2017.

Di fronte alla bicamerale anche il tema dei LEP

“Abbiamo affrontato molti dei problemi che ancora si dibattono – ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia – e abbiamo cercato di sgombrare il campo da tutte quelle finte preoccupazioni che vengono alimentate da chi intende utilizzare l’autonomia esclusivamente per finalità di carattere politico, per ottenere qualche consenso. Purtroppo rischiano di far perdere al nostro Paese una grande opportunità di ammodernamento, di snellimento della burocrazia e soprattutto un’opportunità di diventare ancora più competitivi con le Regioni con le quali noi dobbiamo costantemente confrontarci, come le regioni europee e le regioni del mondo”.

“Abbiamo chiarito la questione dei Lep e dei Lea che sono all’interno della sanità, abbiamo dato la massima disponibilità ad essere collaborativi e direi che l’incontro è stato molto utile”.