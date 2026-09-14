LNotizie-Foto. Energia, Fontana: autonomia strategica per competitività, puntare su tutte le fonti

Presidente: nessuna preclusione, servono ricerca e pragmatismo

Nucleare, biocarburanti e geotermia tra le opportunità da sviluppare

(LNotizie – Milano, 14 set) “Mai come in questo momento dobbiamo accelerare e insistere per raggiungere una vera autonomia energetica. Per farlo dobbiamo essere pragmatici e approfondire tutte le opportunità che la scienza e la ricerca ci mettono a disposizione, senza preclusioni ideologiche”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo, al Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia, al convegno ‘Sovranità energetica e competitività – Dalle biomasse al nucleare di nuova generazione’, promosso da Convegno Energia.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, in videocollegamento da Roma, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l’assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori

Fontana: non esiste un’unica soluzione – “Non esiste una sola soluzione – ha sottolineato Fontana – dobbiamo lavorare su tutte le fonti, migliorandone efficienza, sostenibilità e capacità produttiva. Credo nelle biomasse, nei biocarburanti, nel nucleare e nella geotermia. Occorre investire nella ricerca per rendere queste tecnologie sempre più efficienti e sostenibili”.

Rinnovabili, attenzione al consumo di suolo – Il presidente ha quindi ricordato l’impegno della Lombardia sul fronte delle energie rinnovabili, richiamando al tempo stesso la necessità di conciliare la transizione energetica con la tutela del territorio.

“Ci siamo resi conto da subito che occupare eccessive superfici di terreno agricolo rischia di creare un grande problema nel tentativo di risolverne un altro. Dobbiamo inoltre essere consapevoli che alcune energie sostenibili sono disponibili soltanto in determinate ore del giorno o periodi dell’anno e, quindi, non possono rappresentare da sole la soluzione”.

Data center, grande opportunità da governare – Fontana ha richiamato anche il tema dei data center e della disciplina adottata dalla Lombardia: “Abbiamo lavorato su una legge dedicata proprio perché ci siamo resi conto che rappresentano una grande opportunità, che deve però essere governata per evitare che possa trasformarsi in una criticità”.

Biocarburanti e automotive – Un passaggio dell’intervento è stato dedicato alla salvaguardia dell’industria automobilistica europea. «Crediamo nei biocarburanti e nella ricerca necessaria a renderli sempre più sostenibili. Possono rappresentare una risposta importante anche per salvaguardare il comparto dei motori termici, fondamentale per l’Italia e per l’Europa”.

Fontana ha quindi ricordato l’azione portata avanti dalla Lombardia, attraverso l’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, nell’ambito dell’Alleanza delle Regioni europee dell’automotive. “Una battaglia – ha aggiunto – che sembra finalmente trovare una crescente attenzione anche da parte dell’Europa, con una maggiore apertura verso carburanti alternativi capaci di ridurre fortemente le emissioni”.

Nucleare, Lombardia disponibile alla sperimentazione – “Crediamo sicuramente anche nel nucleare e lo abbiamo sempre detto – ha proseguito il governatore –. Come Regione Lombardia abbiamo dato la nostra disponibilità a ospitare eventuali sperimentazioni sul nostro territorio”.

“In Lombardia – ha aggiunto – abbiamo le condizioni per approfondire questa materia: centri di ricerca, competenze e operatori che già lavorano con realtà italiane e internazionali per sviluppare tecnologie sempre più avanzate e utili alla produzione di energia”.

Geotermia, opportunità da approfondire – Infine, il presidente ha rilanciato il ruolo della geotermia. “È una fonte nella quale credo molto e che forse è stata messa un po’ in secondo piano. Guardando alle esperienze internazionali vediamo città con interi quartieri riscaldati e alimentati attraverso la geotermia”.

“Anche a Milano – ha concluso Fontana – ci sono edifici che già utilizzano questa tecnologia. Con maggiori studi e approfondimenti potrebbe rappresentare un’ulteriore opportunità per fornire energia, considerando anche le caratteristiche della Pianura Padana. Dobbiamo mettere insieme tutte le possibilità che abbiamo a disposizione: è questa la strada per costruire una vera autonomia energetica”. (LNotizie)

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