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Cambiano i termini di validità delle ricette con priorità U e B

Cambiano i tempi di validità delle ricette in Lombardia. La foto mostra un medico che prescrive una ricetta con il tablet. Si trova sulla sua scrivania difronte al paziente

Prescrizioni urgenti dovranno essere prenotate entro 10 giorni, le brevi entro 30

Cambiano, dal 15 settembre, in Lombardia i termini di validità delle ricette del Servizio Sanitario Regionale per le prime visite specialistiche e gli esami diagnostici di primo accesso. Le nuove disposizioni riguardano le prescrizioni alle quali il medico ha attribuito una classe di priorità U (Urgente) o B (Breve).

Cambia la validità delle ricette del Sistema sanitario della Lombardia

A seguito di indicazioni nazionali, la validità delle ricette è stata uniformata a 180 giorni. Questo ha determinato che una prescrizione indicata dal medico come urgente, con un tempo massimo di erogazione di 3 giorni, potesse essere utilizzata per prenotare anche a distanza di mesi, quando nel frattempo la situazione clinica del paziente può essere cambiata e la prestazione richiesta non essere più appropriata.

Nuovi termini

Per ricondurre quindi la validità della prescrizione all’appropriatezza clinica e alla priorità indicata dal medico, sono stati individuati nuovi termini entro cui effettuare la prenotazione: 10 giorni per le ricette U e 30 giorni per le ricette B.

Priorità U – Urgente e B – Breve

In particolare, le ricette emesse a partire dal 15 settembre con:

  • priorità U – Urgente, dovranno essere prenotate il prima possibile e comunque entro 10 giorni dalla data di prescrizione;
  • priorità B – Breve, dovranno essere prenotate il prima possibile e comunque entro 30 giorni dalla data di prescrizione;
  • Per le altre classi di priorità, D (Differibile) e P (Programmabile), resta confermata la validità di 180 giorni dalla data di prescrizione.

La modifica riguarda il termine entro il quale deve essere effettuata la prenotazione e non il termine entro il quale la prestazione deve essere materialmente erogata.

Come prenotare

Le prestazioni possono essere prenotate attraverso:

  • PrenotaSalute e Fascicolo Sanitario Elettronico;
  • le app regionali Salutile Prenotazioni e Fascicolo Sanitario;
  • il Contact Center Regionale, al numero 800.638638 da rete fissa e 02.999599 da rete mobile;
  • i Cup delle strutture sanitarie;
  • la rete delle farmacie.
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