Cambiano i termini di validità delle ricette con priorità U e B

Cambiano, dal 15 settembre, in Lombardia i termini di validità delle ricette del Servizio Sanitario Regionale per le prime visite specialistiche e gli esami diagnostici di primo accesso. Le nuove disposizioni riguardano le prescrizioni alle quali il medico ha attribuito una classe di priorità U (Urgente) o B (Breve).

Cambia la validità delle ricette del Sistema sanitario della Lombardia

A seguito di indicazioni nazionali, la validità delle ricette è stata uniformata a 180 giorni. Questo ha determinato che una prescrizione indicata dal medico come urgente, con un tempo massimo di erogazione di 3 giorni, potesse essere utilizzata per prenotare anche a distanza di mesi, quando nel frattempo la situazione clinica del paziente può essere cambiata e la prestazione richiesta non essere più appropriata.

Nuovi termini

Per ricondurre quindi la validità della prescrizione all’appropriatezza clinica e alla priorità indicata dal medico, sono stati individuati nuovi termini entro cui effettuare la prenotazione: 10 giorni per le ricette U e 30 giorni per le ricette B.

Priorità U – Urgente e B – Breve

In particolare, le ricette emesse a partire dal 15 settembre con:

priorità U – Urgente , dovranno essere prenotate il prima possibile e comunque entro 10 giorni dalla data di prescrizione;

, dovranno essere prenotate il prima possibile e comunque dalla data di prescrizione; priorità B – Breve , dovranno essere prenotate il prima possibile e comunque entro 30 giorni dalla data di prescrizione;

, dovranno essere prenotate il prima possibile e comunque dalla data di prescrizione; Per le altre classi di priorità, D (Differibile) e P (Programmabile), resta confermata la validità di 180 giorni dalla data di prescrizione.

La modifica riguarda il termine entro il quale deve essere effettuata la prenotazione e non il termine entro il quale la prestazione deve essere materialmente erogata.

Come prenotare

Le prestazioni possono essere prenotate attraverso: