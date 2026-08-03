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Con fonti rinnovabili risparmi energetici per Consorzi di bonifica

Fonti rinnovabili, da Regione una misura per l'autoconsumo dei Consorzi di bonifica

Assessore Sertori: con questa misura operiamo anche sul versante dei consumi Assessore Beduschi: contenimento costi energetici preservando suolo agricolo

La Giunta di Regione Lombardia ha approvato la delibera proposta dall’assessore Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica), di concerto con l’assessore Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste), sulla realizzazione di impianti per la produzione, in autoconsumo, di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche integrati con sistemi di accumulo, e destinati solamente all’alimentazione delle utenze per le attività istituzionali dei Consorzi di bonifica.

Sertori: da fonti rinnovabili autoconsumo per Consorzi bonifica

L'assessore Massimo Sertori“Si tratta di una misura importante che consente di ridurre i consumi energetici – spiega l’assessore Sertori – e anche le emissioni climalteranti”.

“Con questo finanziamento da 17 milioni a fondo perduto – aggiunge – favoriamo inoltre la diffusione dell’autoconsumo dell’energia prodotta e le installazioni innovative sui canali artificiali limitando l’occupazione di suolo”.

Un bando secondo decreto Mase

L’avviso pubblico regionale approvato in Giunta è finalizzato all’approvazione del successivo bando e, come da Decreto del Mase (Ministero Ambiente e Sicurezza energetica) del 4 dicembre 2024, numero 421, sosterrà a fondo perduto fino all’80 per cento dei costi ammissibili.

Beduschi: tutela ambientale e limitazione uso suolo agricolo

L'assessore Alessandro Beduschi“La delibera – sottolinea l’assessore Beduschi – coinvolge in un virtuoso percorso di riduzione dei costi energetici e di contestuale tutela ambientale il mondo dei Consorzi di bonifica”.

“E i Consorzi – ricorda l’assessore regionale – sono davvero realtà importanti per l’agricoltura, che avranno così la possibilità di dotarsi, grazie al sostegno di Regione Lombardia, di impianti di autoconsumo, limitando l’occupazione di suolo”.

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