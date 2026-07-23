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Lombardia Notizie / Enti locali e Montagna

Energia gratuita, Sertori: sostegno a territori che ospitano dighe

Sbloccati pagamenti di oltre 200 milioni di euro arretrati a favore della Regione

L’assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, ha presentato giovedì 23 luglio ai comuni delle province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano e Varese la proposta di deliberazione prevista in Giunta regionale nella seduta di lunedì 27 luglio con la quale si trasferiscono ai comuni beneficiari gli importi dovuti a titolo di monetizzazione dell’energia gratuita per l’anno 2026.

“L’incontro è stata l’occasione – dichiara Sertori – per anticipare gli importi che saranno trasferiti ai medesimi enti per effetto delle recenti sentenze (Cassazione sezioni unite). Con le quali, in ultimo grado, i giudici hanno confermato integralmente l’operato di Regione Lombardia sia in materia di canoni sia in materia di energia gratuita”.

Canoni arretrati ed energia gratuita, il percorso sino a oggi

“Le sentenze – afferma l’assessore – hanno sbloccato, infatti, il pagamento in favore della Regione di oltre 200 milioni di euro di arretrati legati sia ai ‘canoni’ sia all’’energia gratuita’”.

“Tale risultato – continua Sertori – è frutto di un percorso partito nel lontano 2019 quando Regione Lombardia ha stimolato, e concorso a realizzare, la legge nazionale sulla ‘regionalizzazione‘ delle grandi derivazioni idroelettriche. Questa prevede la possibilità, attraverso una legge regionale, di introdurre la cessione di una parte dell’energia a titolo gratuito alla regione. Che, per legge, ha deciso di conferirla ai comuni dei territori interessati dalla presenza delle infrastrutture idroelettriche”.

La scelta di destinare le risorse ai territori sarà ulteriormente rafforzata dal 2027 con l’emendamento alla legge di assestamento. Questo prevede il trasferimento ai territori del 100% dei canoni (componente fissa + componente variabile). Al netto della quota trattenuta per i costi di gestione della regione.

“L’incontro con gli enti locali – conclude Sertori – ha anticipato agli amministratori locali gli effetti positivi per i territori interessati dell’esito del contenzioso. Entro l’autunno avverrà complessivamente il trasferimento ai comuni e alle Province interessate delle somme spettanti (sia a titolo di canoni che di energia gratuita)”.

I riparti

In dettaglio i riparti per province.

Città Metropolitana di Milano

Bergamo

Brescia

Como

Lecco

Monza e Brianza

Varese.

 

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