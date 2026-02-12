Regione Lombardia protagonista in Spagna con le Olimpiadi della Cultura. Lunedì 16 febbraio le eccellenze del patrimonio artistico lombardo saranno al centro di una tavola rotonda organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Madrid con la partecipazione dell’assessore regionale Francesca Caruso. L’evento, intitolato ‘Giochi della Cultura e Olimpiade Culturale’, sarà l’occasione per approfondire il legame tra Milano Cortina 2026 e la valorizzazione dell’identità lombarda, in particolare rispetto alle attività di promozione e agli appuntamenti attivati sui territori in concomitanza con la più grande kermesse del mondo. L’iniziativa si inserisce nel progetto ‘Un capolavoro di Regione’, promosso dall’IIC Madrid con l’obiettivo di rafforzare un dialogo stabile tra la Spagna e le Regioni italiane.

Da Regione sostegno a 33 progetti

“Come Regione – commenta l’assessore Caruso – abbiamo fortemente voluto i Giochi della Cultura, stanziando 3 milioni di euro per finanziare i 33 progetti vincitori del bando. Si tratta di un modo concreto per ampliare e rafforzare l’offerta culturale, valorizzando la nostra identità e il nostro straordinario patrimonio di eccellenze, e per raccontare al mondo le bellezze della Lombardia. Siamo partititi con largo anticipo, già tre anni fa, costruendo un’unica cornice narrativa che, grazie alla collaborazione con Triennale Milano, possiede una chiara riconoscibilità”.

I Giochi della Cultura portano la Lombardia a Madrid

“È stato così strutturato – proseguo Caruso – un percorso che ha coinvolto biblioteche, musei, teatri, università, parchi, montagne, paesi di valle e quartieri urbani, per dimostrare che la Lombardia è anzitutto un paesaggio culturale, un archivio vivo di storie, memorie e identità da tutelare e promuovere sullo scenario internazionale. Siamo orgogliosi di presentare questo percorso all’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, in un contesto così autorevole, che rappresenta una vetrina prestigiosa per il nostro territorio”.

L’occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 rappresentano un’occasione unica per aprire la Lombardia al mondo, mettendone in luce le radici e la capacità di innovare. In questo contesto, la Regione promuove un’iniziativa che affianca allo sport la forza della cultura come motore di unione, identità e partecipazione.

De Maio (Fondazione Milano Cortina 2026): allo sport affianchiamo dimensione culturale

“L’Olimpiade Culturale – aggiunge Domenico De Maio, Education & Culture Director della Fondazione Milano Cortina 2026 – nasce con l’obiettivo di affiancare alla dimensione sportiva un percorso di partecipazione culturale capace di coinvolgere territori, istituzioni e comunità. I Giochi della Cultura rappresentano un esempio concreto di come le Olimpiadi possano attivare energie creative e reti collaborative, generando un impatto che va oltre il tempo dell’evento. Milano Cortina 2026 non è solo un appuntamento sportivo globale, ma un’occasione per rafforzare l’identità culturale dei territori e promuovere un dialogo internazionale fondato sui valori olimpici”.