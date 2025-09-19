Inaugurata all’aeroporto di Milano Malpensa la mostra video fotografica ‘Emozioni dei Giochi – Culture through sport‘, il progetto culturale promosso da Regione Lombardia – Direzione Cultura, in collaborazione con Ficts – Fédération Internationale cinéma télévision sportifs, nell’ambito delle Olimpiadi della Cultura di Milano Cortina 2026. Alla cerimonia ha partecipato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

Olimpiadi evento culturale e sociale, anche per il territorio varesino

“Con ‘Emozioni dei Giochi‘ – ha spiegato l’assessore Caruso – vogliamo accompagnare i cittadini lombardi, i viaggiatori e i visitatori internazionali in un percorso che unisce sport, arte e cultura, nella prospettiva dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. La mostra inaugurata all’aeroporto varesino non è solo un racconto per immagini delle emozioni olimpiche, ma anche un modo per ricordare che lo sport parla un linguaggio universale fatto di rispetto, passione e lealtà”.

“Regione Lombardia – ha concluso Caruso – crede in un’Olimpiade che non sia soltanto un evento sportivo, ma anche un’eredità culturale e sociale, capace di valorizzare i nostri territori e di trasmettere valori condivisi alle nuove generazioni”.

I partecipanti all’inaugurazione

Hanno partecipato anche Monica Piccirillo, direttore aeroporto Milano Malpensa di Enac e Franco Ascani, presidente di Ficts. Con loro anche Alessandro Fidato, chief operating officer di Sea Aeroporti di Milano. L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento ai Giochi olimpici e paralimpici invernali, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze culturali lombarde e diffondere i valori universali dello sport.

Olimpiadi della Cultura, a Malpensa la mostra ‘Emozioni dei Giochi’

La mostra, disponibile in aeroporto fino al 30 novembre 2025, è a ingresso libero. Propone una selezione delle immagini più iconiche dei Giochi Olimpici estivi e invernali, raccontando attraverso lo sport storie di rispetto, fratellanza, solidarietà e lealtà.

Un itinerario fotografico, fatto di 240 scatti su 20 totem autoportanti, che celebra gli atleti di tutte le nazioni in transito dallo scalo milanese. È così sottolineato la dimensione globale e inclusiva dell’Olimpismo.