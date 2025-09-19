Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Cultura

Olimpiadi della Cultura, a Malpensa la mostra ‘Emozioni dei Giochi’

Inaugurata all’aeroporto di Milano Malpensa la mostra video fotografica 'Emozioni dei Giochi – Culture through sport', promossa nell’ambito delle Olimpiadi della Cultura di Milano Cortina 2026.

Caruso: accompagniamo i visitatori internazionali con l'arte

Inaugurata all’aeroporto di Milano Malpensa la mostra video fotografica ‘Emozioni dei Giochi – Culture through sport‘, il progetto culturale promosso da Regione Lombardia – Direzione Cultura, in collaborazione con Ficts – Fédération Internationale cinéma télévision sportifs, nell’ambito delle Olimpiadi della Cultura di Milano Cortina 2026. Alla cerimonia ha partecipato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

Olimpiadi evento culturale e sociale, anche per il territorio varesino

In foto l’assessore regionale Francesca Caruso durante l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Emozioni dei Giochi’ all’interno delle Olimpiadi della Cultura“Con ‘Emozioni dei Giochi‘ – ha spiegato l’assessore Caruso – vogliamo accompagnare i cittadini lombardi, i viaggiatori e i visitatori internazionali in un percorso che unisce sport, arte e cultura, nella prospettiva dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. La mostra inaugurata all’aeroporto varesino non è solo un racconto per immagini delle emozioni olimpiche, ma anche un modo per ricordare che lo sport parla un linguaggio universale fatto di rispetto, passione e lealtà”.

“Regione Lombardia – ha concluso Caruso – crede in un’Olimpiade che non sia soltanto un evento sportivo, ma anche un’eredità culturale e sociale, capace di valorizzare i nostri territori e di trasmettere valori condivisi alle nuove generazioni”.

I partecipanti all’inaugurazione

Hanno partecipato anche Monica Piccirillo, direttore aeroporto Milano Malpensa di Enac e Franco Ascani, presidente di Ficts. Con loro anche Alessandro Fidato, chief operating officer di Sea Aeroporti di Milano. L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento ai Giochi olimpici e paralimpici invernali, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze culturali lombarde e diffondere i valori universali dello sport.

Olimpiadi della Cultura, a Malpensa la mostra ‘Emozioni dei Giochi’

La mostra, disponibile in aeroporto fino al 30 novembre 2025, è a ingresso libero.  Propone una selezione delle immagini più iconiche dei Giochi Olimpici estivi e invernali, raccontando attraverso lo sport storie di rispetto, fratellanza, solidarietà e lealtà.

Un itinerario fotografico, fatto di 240 scatti su 20 totem autoportanti, che celebra gli atleti di tutte le nazioni in transito dallo scalo milanese. È così  sottolineato la dimensione globale e inclusiva dell’Olimpismo.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima