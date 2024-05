Grandi eventi sportivi, pubblicato bando da 800.000 euro

È pubblicato sul Burl, il Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, il bando da 800.000 euro per la realizzazione dei grandi eventi sportivi dal 15 marzo 2024 al 15 marzo 2025. Le risorse saranno suddivise in due tranche. L’importante, in ogni caso, è che siano di rilevanza internazionale, senza scopo di lucro , riconosciuti dalle rispettive Federazioni e di significativa visibilità.

Sul Burl pubblicato bando Grandi eventi sportivi

“Questi eventi – ha spiegato il sottosegretario regionale con delega a Sport e Giovani – garantiscono alla Lombardia anche la presenza di migliaia di turisti. Una dote, poi, da intendersi, soprattutto, come un investimento per il futuro del nostro territorio”.

Le domande

Le domande possono essere presentate solo sulla piattaforma bandi della Regione Lombardia da giovedì 16 maggio.